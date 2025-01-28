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تقييم تُعلن إطلاق برنامج الشهادة المهنية لفئة معاين

1/28/2025 2:29:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" عن اعتماد وإطلاق برنامج الشهادة المهنية لفئة "معاين". وتُعد الشهادة وثيقة تقدمها تقييم وفق متطلبات محددة للعمل في منشآت التقييم؛ للقيام بأعمال المعاينة في فروع تقييم العقارات، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم أضرار المركبات.
وتستهدف شهادة معاين الراغبين في دخول سوق العمل في مجال التقييم، لحاملي شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الثانوية في التعليم المهني، أو الدبلوم في تخصصات محددة، حيث سيحصل المُعاين على برنامج تدريبي متخصص في المعاينة، يشتمل على مجموعة من الأسس والمتطلبات المهنية للمعاينة، بحسب كل فرع مستهدف، ويركز على تمكينهم من استخدام أدوات احترافية؛ لتزويد المقيّمين بالتفاصيل الفنيّة المطلوبة، بما يسهم في رفع جودة مخرجات عملية التقييم. وأشارت تقييم عن بدء استقبال طلبات التسجيل للدورات التدريبية للحصول على شهادة مُعاين من خلال البوابة الإلكترونية في موقع تقييم الرسمي ، كما نوّهت للمقيّمين الذين سبق لهم ممارسة مهنة التقييم، بإمكانية التقديم للحصول على شهادة معاين، وفق المتطلبات النظامية للشهادة.

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