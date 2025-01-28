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محمد بن فهد رحلة عطاء ومبادرات إنسانية واجتماعية

1/28/2025 2:29:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الديوان الملكي، الثلاثاء، وفاة الأمير محمد بن فهد، وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.. وقدمولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، العزاء للأمير تركي بن محمد وإخوانه في وفاة والدهم.
والفقيد هو الابن الثاني من أبناء الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله، وولد في العام 1369هـ/ 1950م، في مدينة الرياض، وتلقى تعليمه في معهد العاصمة النموذجي، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا ((سانتا باربرا))، وكان أول منصب حكومي يتقلده مساعد نائب وزير الداخلية، حتى تعيينه عام 1985 أميرًا للمنطقة الشرقية.وعُرف الأمير محمد بن فهد بالثقافة الرفيعة والنظرة المستقبلية والانفتاح على العالم، والمشاركة في إنجاز الكثير من معالم النهضة والتنمية في البلاد، ولم ينحصر عطاؤه في حدود الوظيفة العامة، ولكن امتد ليشمل احتياجات المواطنين. فكان مؤسسًا للعديد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والتنمية الإنسانية داخل وخارج المملكة.
وشهدت المنطقة الشرقية التي تحتضن الصناعات النفطية وصناعات الغاز والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية والغذائية، نهضة واسعة، شملت التطوير الصناعي والسياحي والخدمات الأساسية، وبناء المواني التي أصبحت من أكبر مواني التصدير على الخليج، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية، ومشرعات الطرق والكهرباء وإنشاء المدن الصناعية، والتوسع في الخدمات الصحية، كما شهدت نهضة عمرانية واسعة.
مبادرات إنسانية
تحفل السيرة الذاتية للأمير محمد بن فهد بالكثير من الإنجازات والمبادرات الإنسانية والاجتماعية والعلمية، كاهتمامه بالشأن الاجتماعي والإنساني وتنمية الشباب، وبكل فئات المجتمع، وعلى رأسهم ذوو الاحتياجات الهمم والفقراء والمساجين وأسرهم، كما رعى مرضى السرطان، وحفز المؤسسات الخيرية على تطوير أدائها لخدمة هذه الفئات.
وأنشأ مركز الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب، وجامعة الأمير محمد بن فهد التي أسسها على أحدث طراز هندسي ببرامج للبحث العلمي في هيئة تكساس العالمية، كذلك أطلق مبادرة إنشاء مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية الإنسانية.
القائد القدوة
حصل الراحل على العديد من الأوسمة، أبرزها وسام القائد القدوة من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، والدكتوراة الفخرية من جامعة وسط فلوريدا، تقديرًا لدوره البارز والمؤثر في الخدمة العامة محليًا وعالميًا، وفي العام 2019 كرم من جائزة الشيخ عيسى بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي في مملكة البحرين، نظير إنجازاته في المجال التطوعي والإنساني، كذلك أسس لعدة جوائز باسمه، أبرزها جائزة الأمير محمد بن فهد للأداء الحكومي المتميز، وجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، وجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني، وجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي وبراءة اختراع.
المؤسسات الخيرية
انطلاقًا مما توليه مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية من أهمية لدور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع، ولمعالجة أهم المشكلات التي تعيق النهوض بالعمل الخيري في العالم العربي، والمتمثلة في الافتقار إلى العمل المؤسسي المميّز، جاءت ((جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي))، بهدف المساهمة في الارتقاء بأداء المؤسسات الخيرية، وبمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى العالم العربي.
وهدفت الجائزة إلى زيادة الوعي لدى المؤسسات الخيرية بأهمية التميّز في الأداء المؤسسي، وتقدير المؤسسات التي توفّر الدعم الفعّال لهذا القطاع، مع إبراز أهمية الأخذ بمبادئ الثقافة والأخلاقيات المهنية، وإعلاء القيم الخاصة بأهمية تنمية الموارد البشرية بالمؤسسات والاستغلال الأمثل للإمكانات، وإظهار الدور المهم للأنظمة الإدارية والمالية، وصيانة قنوات التواصل المجتمعي في مجال العمل الخيري، كذلك هدفت إلى تشجيع جهود إيجاد حلول إبداعية للمشكلات التي تواجه التنمية الإنسانية في العالم العربي، وتوفير فرص لتبادل المعرفة ونقل الخبرات والتجارب المتميّزة على مستوى العالم العربي في مجال التنمية الإنسانية.
برامج أكاديمية
تأسست جامعة الأمير محمد بن فهد عام 1426هـ/2006م، في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، وتخصصت في استخدام تقنية المعلومات في برامجها الأكاديمية ومقرراتها، وبُنيت برامجها الأكاديمية ونظامها الإداري عن طريق هيئة تكساس العالمية للتعليم (TIEC)، التي تضم مجموعة من 32 جامعة أمريكية، وتعتمد الجامعة اللغة الإنجليزية في نظامها التعليمي.
وتضم الجامعة 6 كليات، تقدم من خلالها برامج البكالوريوس والماجستير، هي: كلية الهندسة ويندرج تحتها ثلاثة أقسام هي: قسم الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، وكلية هندسة وعلوم الحاسب الآلي، وتضم أربعة أقسام، هي: تقنية المعلومات، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي، وهندسة البرمجيات.
كما تضم كلية إدارة الأعمال، وتشمل الكلية خمسة أقسام، هي: المحاسبة، إدارة الأعمال، والعلوم المالية، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الموارد البشرية، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وتقدم برنامج بكالوريوس في القانون، وبرنامج ماجستير في مجال التربية والتنمية البشرية، إضافة إلى كلية القانون، وكلية العمارة والتصاميم، وفيها ثلاثة أقسام هي: العمارة، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي.
طاقة استيعابية
يعد إستاد الأمير محمد بن فهد، أحد المنشآت الرياضية متعددة الأغراض في المملكة، يستضيف المباريات والأحداث الرياضية، وتقوم وزارة الرياضة بمسؤولية الإشراف عليه، ويقع الإستاد على مدخل مدينة الدمام من الجهة الجنوب شرقية.
ويُعد إستاد الأمير محمد بن فهد الملعب الرئيس لكرة القدم في المنطقة الشرقية، وتبلغ المساحة الإجمالية التي أنشئ عليها نحو 106 آلاف م2، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 35 ألف مقعد، ويتألف من ملعب عشب طبيعي ومضمار ألعاب القوى، إضافةً إلى مدرجات مظللة جزئيًّا.
الأوسمة والتكريم
وسام القائد القدوة من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.
الدكتوراة الفخرية من جامعة وسط فلوريدا، تقديرًا لدوره البارز والمؤثر في الخدمة العامة محليًا وعالميًا.
2019 كرم من جائزة الشيخ عيسى بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي في مملكة البحرين، نظير إنجازاته في المجال التطوعي والإنساني.
جوائز باسم الفقيد
جائزة الأمير محمد بن فهد للأداء الحكومي المتميز.
جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي.
جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني.
جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي وبراءة اختراع.

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