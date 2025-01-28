سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تتعاون مع يزن النعيمات كسفير لسلسلة هواتف Galaxy S25 في الأردن

خبرني - أعلنت إلكترونيكس المشرق العربي عن تعاونها مع الأردني الدولي يزن النعيمات، وأحد أبرز لاعبي الهجوم في المنطقة، والذي يرافق المنتخب الأردني في تصفيات كأس العالم 2026، كسفير لسلسلة "Galaxy S25" في الأردن.

ويعكس هذا التعاون التزام سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي بدعم المستخدمين بالأخص الشباب منهم، وتمكينهم من الاستفادة من تقنيات علامة سامسونج المبتكرة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في تطوير تجاربهم اليومية وإثرائها بما يضمن تحقيق أهدافهم اليومية وتعزيز تطلعاتهم المستقبلية. وعبر هذا التعاون، يبرُز تميز سلسلة Galaxy S25 الجديدة المتسمة بمزايا الابتكار والتصميم الأنيق المستدام، والتي تجمع بين الأداء الفائق والإلهام وقيم الطموح والإبداع التي يجسدها النعيمات في مسيرته الرياضية.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال مدير قسم الهواتف الذكية في شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، معتز العقرباوي: "إن التعاون مع يزن النعيمات كسفير لسلسلة Galaxy S25 يمثل خطوة تعكس التزام سامسونج بتسليط الضوء على الشخصيات الملهمة التي تحمل رسائل إيجابية للشباب والمجتمع. وإذ لا يعتبر يزن النعيمات مجرد لاعب كرة قدم مميز، بل رمزاً للإصرار وتحقيق الأحلام، فإن التعاون معه يعبر عن فلسفة الشركة في تقديم تقنيات تعمل كأداة تمكين حقيقية وتعزز حياة المستخدمين وتجعل من التكنولوجيا وسيلة للوصول للأهداف والطموحات. نتطلع من خلال هذا التعاون إلى بناء جسور جديدة بين التكنولوجيا ومختلف القطاعات بما فيها الرياضة، بما يدفع حدود الابتكار ويضع المستخدمين في قلب التجربة."

ومن جانبه، أعرب النجم يزن النعيمات عن سعادته بالتعاون مع سامسونج، معتبراً الانضمام إلى عائلة سامسونج شرفاً كبيراً. وقال النعيمات في هذا السياق: "فخور باختياري كسفير لسلسلة هواتف Galaxy S25، التي تقدم تجربة استخدام ذكية يمكنني تخصيصها بما يسهل على الإيفاء بالاستحقاقات الهامة التي تنتظرني، من خلال البقاء متصلاً ومتحفزاً وواثقاً من الاستعداد لكل تحدٍ، ما يجعل كل يوم فرصة جديدة للتطور، وذلك مع العديد من المزايا كتتبع اللياقة وتحليل الأداء وتنظيم جداول المباريات والتدريبات، هذا إلى جانب توفير أدوات تساعد على التركيز والاسترخاء في أوقات الراحة."

وتعتبر سلسلة Galaxy S25 ثمرة لأحدث ما توصلت إليه سامسونج في عالم الهواتف الذكية، إذ أعادت معها تعريف طرق التواصل والتعاون والعمل والمشاركة من خلال التكامل في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتصميم الأكثر تطوراً والخصوصية الاستثنائية لتقديم تجربة تفاعلية غير مسبوقة مع ميزات Galaxy AI، مما يجعل هواتف السلسلة أقرب ما تكون إلى شريك رقمي يفهم المستخدم ويعمل لصالحه.

وتقدم هواتف Galaxy S25 وكيل ذكاء اصطناعي متكامل شبيه بالإنسان، يفهم احتياجات المستخدم ويتفاعل معه بشكل طبيعي سواء كان التواصل نصياً أو صوتياً أو عبر الصور ومقاطع الفيديو؛ إذ يمكن للوكيل التكيف مع الروتين اليومي للمستخدم لتقديم تجارب مخصصة وفعالة، مع الحفاظ على الخصوصية بشكل كامل.

وتعد سلسلة هواتف Galaxy S25 الأنحف من هواتفGalaxy على الإطلاق مع إطار من ا المتين وشاشة Gorilla Armor DX المقاومة للخدوش.