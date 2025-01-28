إدارية النواب تعديلات قانون إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية

خبرني - أقرت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء بحضور وزيري الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني والدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، وامين عام وزارة العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي وامين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مشهور الرفاعي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ظافر الصرايرة.

وقال المحامي الغويري إن اللجنة اقرت مشروع التعديل بعد الاستماع الى جميع وجهات نظر الحضور والاستفسار عن جميع التعديلات ومدى انسجامها مع خارطة تحديث القطاع العام، مؤكداً حرص اللجنة على إقرار أي قانون يواكب العصر ويحقق أهداف الإصلاح الإداري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وأشاد الغويري بالتوجه نحو دمج الهيئات والمؤسسات ذات المهام المتشابهة في عملها وذلك من اجل توحيد الجهود لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين الأداء وجودة الخدمات الحكومية وتوفير الموارد دون المساس بحقوق الموظفين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

واثار الغويري في مستهل الاجتماع جملة من الأسئلة المتعلقة بأهداف الدمج والمهام الجديدة والاسس والمعايير التي تم اتباعها بهذا الشأن لافتاً الى ان مشروع القانون تضمن دمج هيئه تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئه اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة تسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة ونقل صندوق دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الى وزاره العمل.

كما تضمن نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الى المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

بدوره أكد المومني ان مشروع التعديل يشكل خطوة هامة على طريق تعزيز استقلاليَّة المؤسَّسات الإعلاميَّة الرسمية ودعم جهودها للنُّهوض بالرِّسالة الإعلاميَّة للدَّولة، قائلاً إننا على اشتباك مهم ودائم مع جميع المؤسسات الإعلامية للنهوض بالإعلام الوطني وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأضاف ان لدينا مؤسسات إعلامية وطنية رائدة ونحن معنيون بتمكينها من القيام بدورها الأساس في خدمة المجتمع على أكمل وجه ونقل الرِّسالة الإعلامية والحقيقة للمواطنين.

وأشار المومني الى ان التعديلات جاءت تماشياً مع الممارسات الفضلى حول استقلالية الإعلام، موضحاً ان مشروع التَّعديل سمح بأن لا يقتصر تولِّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) على وزير الاتِّصال الحكومي، وذلك بالسَّماح بأن يتولَّى هذين الموقعين وزير الاتصال الحكومي أو من يسمِّيه رئيس الوزراء.

من جهته أوضح أبو صعيليك ان مشروع التعديل جاء استكمالاً لمتطلبات إنشاء وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية وتماشياً مع المطالبات النيابية بدمج الهيئات المستقلة وبما يحقق المصلحة العامة بحيث يتضمن دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووحدة جودة التعليم والمساءلة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في هيئة واحدة تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وقال إن هذا الدمج سيحقق العديد من الفوائد منها تطبيق أفضل الممارسات العالمية والتجارب الدولية، وتعزيز استقلالية الجامعات، وإدخال مفهوم اعتماد الشهادات المهنية بالإضافة الى تحقيق الوفر المالي، لافتاً بهذا السياق إلى ان المبنى الحالي لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مستأجر بـ 79 ألف دينار سنوياً وسينتقل بعد الدمج إلى مبنى وزارة التعليم العالي.

ورداً على استفسارات النواب أكد أبو صعيليك انه لن ينتج عن الدمج أي استغناء عن الخدمات، مشدداً على أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية بما يتماشى مع المعايير الفضلى والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وفيما يتعلق بنقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ، أشار أبو صعيليك الى ان هذه خطوة إصلاحية بامتياز، مؤكداً أهمية هذه الخطوة لتعزيز الانتقال من البحوث النظرية الى البحوث التطبيقية لخدمة القطاعات الاقتصادية والانتاجية الوطنية.

من جهتهم طرح النواب عبدالباسط الكباريتي وفليحة الخضير ونسيم العبادي وفريال بني سلمان وحابس الفايز مجموعة من الآراء والاستفسارات، مؤكدين ان مشروع التعديل يُعد نظرة تقدمية وخطوة إيجابية لتحقيق الرؤية الملكية لتحديث القطاع العام من خلال تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية و المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وما يحتاجه من مهارات وخبرات وتوحيد الجهود ومأسسة العمل.

وشددوا على ضرورة تطوير آليات الاعتماد وضمان الجودة في منظومة التعليم وإعطاء البحث العلمي الأولوية للخروج بنتائج تخدم القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية من خلال دعم استقلالية الإعلام ودوره الحيوي في خدمة المجتمع.

فيما أجاب الدبعي والرفاعي والصرايرة عن جميع استفسارات النواب حول مواد مشروع التعديل ، مؤكدين انه يصب في مصلحة خارطة تحديث القطاع العام وسيحقق نتائج إيجابية من خلال دمج المؤسسات للسير قدما نحو تطوير وإصلاح منظومة التَّعليم في الاردن وتطوير آليات وممارسات جديدة وفق المعايير الفضلى في التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة وزيادة القدرة على المنافسة في سوق العمل محليَّاً وعالميَّاً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التَّعليم واحتياجات سوق العمل.