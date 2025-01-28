رد مفاجئ من زوج نانسي عجرم بعد شائعات انفصالهما!

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أثارت الأنباء المتداولة عن طلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم، بعد زواج دام 17 عاماً، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشارك الهاشم، أول منشورٍ له بعد أيام من انتشار شائعات انفصاله عن عجرم، ووجود توتراتٍ في علاقتهما.
نشر فادي الهاشم عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو معنوناً بعبارة: "شاهد تطبيقاً حياً لنظرية القطيع، حيث يظهر تأثير الجماعة على سلوك الأفراد دون الحاجة لأي شرح".
على الرغم من أن المنشور كان يتناول نظرية عامة، إلا أن البعض اعتقد أن المنشور يمثل ردُ الهاشم بشكلٍ غير مباشر على شائعات الطلاق.
في المقابل، التزمت عجرم الصمت طوال الفترة الماضية، ولم تؤكد أو تنفي شائعات الانفصال.
وبدأت شائعات انفصال الثنائي قبل عدة أيام، عقب تغريدة نشرتها نانسي عجرم على "إكس" قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سُنَّة الحياة".
MENAFN28012025000151011027ID1109138649
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.