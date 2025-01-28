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رد مفاجئ من زوج نانسي عجرم بعد شائعات انفصالهما!

1/28/2025 8:39:07 AM
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - أثارت الأنباء المتداولة عن طلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم، بعد زواج دام 17 عاماً، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك الهاشم، أول منشورٍ له بعد أيام من انتشار شائعات انفصاله عن عجرم، ووجود توتراتٍ في علاقتهما.

نشر فادي الهاشم عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو معنوناً بعبارة: "شاهد تطبيقاً حياً لنظرية القطيع، حيث يظهر تأثير الجماعة على سلوك الأفراد دون الحاجة لأي شرح".

على الرغم من أن المنشور كان يتناول نظرية عامة، إلا أن البعض اعتقد أن المنشور يمثل ردُ الهاشم بشكلٍ غير مباشر على شائعات الطلاق.

في المقابل، التزمت عجرم الصمت طوال الفترة الماضية، ولم تؤكد أو تنفي شائعات الانفصال.

وبدأت شائعات انفصال الثنائي قبل عدة أيام، عقب تغريدة نشرتها نانسي عجرم على "إكس" قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سُنَّة الحياة".

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