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وفد حكومي روسي يصل إلى سورية لإجراء محادثات

1/28/2025 8:39:07 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء الثلاثاء أن وفدا حكوميا روسيا وصل إلى دمشق للمرة الأولى منذ الإطاحة بحليف موسكو الرئيس بشار الأسد.

ويضم الوفد، الذي من المتوقع أن يجري محادثات مع الإدارة السورية الجديدة، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف وألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للكرملين إلى سورية.

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