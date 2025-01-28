وفد حكومي روسي يصل إلى سورية لإجراء محادثات

وفد حكومي روسي يصل إلى سورية لإجراء محادثات
التاريخ
1/28/2025 8:39:07 AM
(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء الثلاثاء أن وفدا حكوميا روسيا وصل إلى دمشق للمرة الأولى منذ الإطاحة بحليف موسكو الرئيس بشار الأسد.
ويضم الوفد، الذي من المتوقع أن يجري محادثات مع الإدارة السورية الجديدة، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف وألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للكرملين إلى سورية.
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