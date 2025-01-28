الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان الأربعاء اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

خبرني - أكدت مصادر أوروبية أن اتفاقية رفع مستوى العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية شاملة، ستوقع الأربعاء، موضحة أن الشراكة الجديدة ستتضمن "حزمة دعم كبيرة".

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أكدت في تصريحات سابقة، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة تفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والدفاعي والأمني.

المصادر، شددت أن العناصر الأساسية للإعلان المشترك الذي سيوقع مع الأردن تشمل الشؤون الدبلوماسية، الاقتصادية، العسكرية، والتنمية البشرية، مؤكدة على أن التكتل الأوروبي يريد إنشاء دورة دبلوماسية أكثر كثافة على جميع المستويات، وفتح السبل لحوار عسكري أكثر طموحًا وتعزيز التعاون الأمني، بحسب المملكة.

فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، أشارت المصادر إلى أن التكتل على استعداد لتقديم الدعم الاقتصادي لتعزيز الاستثمار، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل التعدين والطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما يرغب لتحقيق قفزة لتعزيز التعاون المالي والتجاري من خلال الإعلان عن حزمة دعم كبيرة تدعم الشراكة الاستراتيجية الجديدة.

كما أوضحت المصادر أن الاتفاق سيعزز ضمان استمرار دعم مشاريع التنمية البشرية، كما دعم الاتحاد الأوروبي مسبقا قطاع التعليم والخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه التي سمحت للأردن باستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.

وأكدت على أن الأردن شريك مميز وحليف وثيق للاتحاد الأوروبي على كافة المستويات (الدبلوماسية، التجارية، والأمنية)، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الأردن تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح الفرص التجارية غير المكتشفة.

وأكدت المصادر أن الاجتماعات بين الأردن والاتحاد الأوروبي ستشمل أيضا، عدة قضايا إقليمية؛ هي وقف إطلاق النار في غزة، الوضع في سوريا ورفع العقوبات، وعودة اللاجئين، وكيفية التعامل مع الإدارة الجديدة.

وفي مقابلة سابقة ، أشادت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، بعلاقة الاتحاد الأوربي مع الأردن، قائلة إن الاتحاد سيقوم بتعزيز وزيادة شراكته مع الأردن عبر توقيع شراكة استراتيجية شاملة نهاية الشهر الحالي.

وأكدت لحبيب على أن الأردن حليف حيوي في الإقليم وصديق فعلي للاتحاد الأوروبي، وبلد مستقر وبانٍ لجسور التواصل، مضيفة أنه خلال زيارتها للأردن التقت مع عدد من المسؤولين على رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أبدى التزاما شاملا وكبيرا لإيصال المساعدات إلى غزة وسوريا أيضا.

- تبسيط قواعد المنشأ -

المصادر، أوضحت أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، من القضايا الرئيسية بالنسبة للأردن في هذه المناقشات، التي تمحورت حول تخفيف وتكييف قواعد المنشأ لتعظيم قدرة الأردن التصديرية بسهولة أكبر وبكميات أكبر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن هذه الجوانب لا تزال قيد التفاوض، ولتحقيق الفائدة من هذه الغاية، يحتاج الأردن إلى استثمارات ضخمة، وقاعدة صناعية فعالة، والأهم من ذلك، العملاء.

وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أكد على ضرورة الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الأردن يسعى لتمديد هذه الاتفاقية لما بعد عام 2030، خاصة في ظل التحديات التي واجهت المنافذ البرية خلال السنوات الماضية.

- مساعدات كلية مالية -

وبشأن اعتماد المفوضية الأوروبية لقرض جديد للأردن بقيمة 500 مليون يورو، ضمن حزمة المساعدات الكلية المالية، أوضحت المصادر أن هذا الاقتراح كان في الأيام الأخيرة من البرلمان الأوروبي السابق قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في حزيران 2024، وتأخر منح هذه المساعدات لأنها تتطلب موافقة البرلمان.

وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي الجديد يراجع حاليا حزمة المساعدات البالغة 500 مليون يورو، في وقت يعتزم فيه الاتحاد الإعلان عن حزمة مساعدات مالية إضافية لاستكمال هذه الحزمة المقترحة.

وبينت أن المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي هي في الأساس قرض ميسر بسعر فائدة مخفض، وقدم للأردن سابقا لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وأثناء أزمة اللاجئين السوريين، فيما ستستخدم في المقترح الجديد لمعالجة تداعيات التأثير الاقتصادي للحرب على غزة.

وأكدت المصادر على أن حزمة الدعم التي سيتم الإعلان عنها الأربعاء ستغطي الأعوام من 2025 إلى 2027، مما يوفر القدرة على التنبؤ على مدى دورات الميزانيات الثلاثة المقبلة.

وأشارت إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأردن هو انخفاض الدعم الدولي للاجئين السوريين، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة ويقلل من المساعدات النقدية للأسر الضعيفة.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد سيواصل على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، تقديم 100 مليون يورو سنويًا لدعم اللاجئين السوريين، بما في ذلك 85 مليون يورو في تدابير خاصة إلى جانب المساعدات الإنسانية.