الخصاونة : موقف مجلس النواب ينسجم مع موقف الدولة الأردنية

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة إن اي محاولة لتهجير أبناء قطاع غزة او الضفة الغربية هو تهديد لسيادة الأردن وجمهورية مصر الشقيقة مؤكداً انها محاولة مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة٠
حديث الخصاونة جاء خلال لقاء عبر قناة الجزيرة مباشر امس الاثنين حيث وصف التصريحات التي أطلقت بهذا الإطار خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وأضاف الخصاونة ان مثل هذه التصريحات هي اعتداء على الميثاق العالمي الذي ينص على حق الشعب الفلسطيني بالحفاظ على حقوقه وحقه في الحياة على أرضه.
واكد الخصاونة انه لا يمكن انهاء الصراع إلا بحل الدولتين واحلال السلام العادل والشامل في المنطقة التي تعاني من ويلات الحروب وتبعاتها مشدداً ان للفلسطينيين حق العيش الكريم بأمان وسلام.
وشدد الخصاونة على ان الموقف الاردني ثابت ولم ولن يتغير فجلالة الملك اكدها اكثر من مرة باللاءات الثلاث نعتبرها انها ثوابت وطنية راسخة وغير قابلة للتأويل٠
وقال ان الموقف الاردني واضح ورافض ضد التهجير بغض النظر دائم ام مؤقت.
وختم الخصاونة بالقول إن موقف مجلس النواب ينسجم مع موقف الدولة بالرفض المطلق لأي انتهاك وأننا نقف خلف القيادة الهاشمية والاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين٠
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