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الخصاونة : موقف مجلس النواب ينسجم مع موقف الدولة الأردنية

1/28/2025 8:39:06 AM
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة إن اي محاولة لتهجير أبناء قطاع غزة او الضفة الغربية هو تهديد لسيادة الأردن وجمهورية مصر الشقيقة مؤكداً انها محاولة مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة٠

حديث الخصاونة جاء خلال لقاء عبر قناة الجزيرة مباشر امس الاثنين حيث وصف التصريحات التي أطلقت بهذا الإطار خرق صارخ للقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وأضاف الخصاونة ان مثل هذه التصريحات هي اعتداء على الميثاق العالمي الذي ينص على حق الشعب الفلسطيني بالحفاظ على حقوقه وحقه في الحياة على أرضه.

واكد الخصاونة انه لا يمكن انهاء الصراع إلا بحل الدولتين واحلال السلام العادل والشامل في المنطقة التي تعاني من ويلات الحروب وتبعاتها مشدداً ان للفلسطينيين حق العيش الكريم بأمان وسلام.

وشدد الخصاونة على ان الموقف الاردني ثابت ولم ولن يتغير فجلالة الملك اكدها اكثر من مرة باللاءات الثلاث نعتبرها انها ثوابت وطنية راسخة وغير قابلة للتأويل٠

وقال ان الموقف الاردني واضح ورافض ضد التهجير بغض النظر دائم ام مؤقت.

وختم الخصاونة بالقول إن موقف مجلس النواب ينسجم مع موقف الدولة بالرفض المطلق لأي انتهاك وأننا نقف خلف القيادة الهاشمية والاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين٠

MENAFN28012025000151011027ID1109138646

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