بنسبة تصل الى 4.5% .. ارتفاع متوقع على أسعار المحروقات في الاردن

خبرني - قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي انه من المتوقع ارتفاع أسعار الوقود في الأردن ، في التسعيرة الشهرية الجديدة لشهر شباط القادم.

ورجح الشوبكي إلى أن نسب الارتفاع المتوقعة ستكون كالتالي:

- الديزل: سيشهد أعلى زيادة بنسبة 4.5%، أي ما يعادل 3 قروش لكل لتر.

- البنزين أوكتان 90*: سيرتفع بنسبة 2.5%، ما يعادل 1.5 قرش لكل لتر.

- البنزين أوكتان 95**: سيشهد زيادة بنسبة 1%، أي 1 قرش لكل لتر.

يذكر ان الأسعار الحالية هي :

- البنزين أوكتان 90: 87 قرشًا لكل لتر.

- البنزين أوكتان 95: 110 قروش لكل لتر.

- الديزل: 69 قرشًا لكل لتر.

- الكاز: 62 قرشًا لكل لتر.

- أسطوانة الغاز: مثبتة عند 7 دنانير.

الشوبكي يحذر :

وحذر الشوبكي من تداعيات الارتفاع الجديد المتوقع في أسعار البنزين والديزل اعتبارًا من بداية شهر شباط القادم، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستكون الثانية منذ بداية العام 2025، وستشمل مادة الديزل الحيوية بشكل رئيسي مما يضيف أعباء جديدة على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وقال الشوبكي ان المواطن الأردني يتحمل اعباء وضرائب غير منطقية متزايدة على سعر الوقود، وهذا ضغط مباشر على جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية". وأضاف: "نحن أمام موجة جديدة من التحديات الاقتصادية التي ستؤثر على كل قطاعات المجتمع، خاصة الفئات محدودة الدخل.

** أسباب الارتفاع:

أوضح الشوبكي أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة التقلبات العالمية في أسعار النفط، قائلًا: "العقوبات على النفط الروسي وزيادة الطلب العالمي أدت إلى ارتفاع الأسعار، رغم الانخفاض الطفيف الأخير بسبب ضغوط ترامب السياسية والتي طالت الاسبوع الاخير فقط من الشهر الحالي". وأضاف: "متوسط سعر خام برنت خلال الشهر بلغ 80 دولارًا للبرميل، مما انعكس على كلف الاستيراد المحلية".

** تحذيرات من تداعيات خطيرة:

حذر الشوبكي من أن هذا الارتفاع سيكون له آثار سلبية واسعة النطاق، قائلًا:

1. زيادة التضخم: "ارتفاع سعر الديزل سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما سينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويزيد من معدلات التضخم".

2. تراجع القدرة الشرائية: "مع ارتفاع الأسعار، وكلف النقل الضرورية ستتراجع قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

3. تأثيرات على الاقتصاد الكلي: "القطاعات التي تعتمد على الوقود، مثل النقل والصناعة، ستواجه صعوبات كبيرة، مما قد يهدد النمو الاقتصادي".

واختتم الشوبكي بدعوته للحكومة بضرورة الشفافية في كشف الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية وان الاستمرار في هذه السياسات دون حلول جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية