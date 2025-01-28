جيش الاحتلال يفرج عن 11 لبنانيا

خبرني - أفرج الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن 11 لبنانيا كان اعتقلهم خلال عودة الأهالي الى البلدات والقرى اللبنانية الحدودية بالجنوب في حولا ومركبا ووادي السلوقي.



وأوضح مصدر أمني لبناني أن أهالي يارون الحدودية دخلوا الى بلدتهم اليوم بمؤازرة الجيش اللبناني حيث يشهد مدخل مارون الراس حشودا كبيرة من الأهالي استعدادا لدخول البلدة.



وأضاف، إن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات داخل بلدة الوزاني فيما تجمع عدد من أهالي البلدة عند مدخلها الذي أعاد الجيش الإسرائيلي إقفاله يوم أمس الاثنين، في وقت تقوم جرافات إسرائيلية باقتلاع وتجريف أشجار في مزرعة المجيدية بحماية آليات عسكرية.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في الجنوب امس الاثنين، أسفرت عن شهيدين وإصابة 26 آخرين.