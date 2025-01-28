جيش الاحتلال يفرج عن 11 لبنانيا

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أفرج الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن 11 لبنانيا كان اعتقلهم خلال عودة الأهالي الى البلدات والقرى اللبنانية الحدودية بالجنوب في حولا ومركبا ووادي السلوقي.
وأوضح مصدر أمني لبناني أن أهالي يارون الحدودية دخلوا الى بلدتهم اليوم بمؤازرة الجيش اللبناني حيث يشهد مدخل مارون الراس حشودا كبيرة من الأهالي استعدادا لدخول البلدة.
وأضاف، إن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات داخل بلدة الوزاني فيما تجمع عدد من أهالي البلدة عند مدخلها الذي أعاد الجيش الإسرائيلي إقفاله يوم أمس الاثنين، في وقت تقوم جرافات إسرائيلية باقتلاع وتجريف أشجار في مزرعة المجيدية بحماية آليات عسكرية.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في الجنوب امس الاثنين، أسفرت عن شهيدين وإصابة 26 آخرين.
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