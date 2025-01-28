برنامج التمكين الاقتصادي يحسن مستوى معيشة 551 أسرة في الأردن

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أعلن صندوق المعونة الوطنية أن برنامج التمكين الاقتصادي، الذي ينفذ ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام (2023-2026)، أسهم في تحسين مستوى معيشة 551 أسرة منتفعة من خدمات الصندوق.
وأوضح الصندوق في بيان الثلاثاء، أن البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المنتفعين وزيادة قابليتهم للالتحاق بسوق العمل، يأتي بالشراكة مع وزارة العمل ضمن إطار برنامج التشغيل الوطني، حيث تم تخصيص 7 بالمئة من المستهدفين في البرنامج لمنتفعي الصندوق، وتم تشغيل 1371 فردا من الأسر المنتفعة حيث أكملوا فترة عمل امتدت لـ 12 شهرا.
وذكر الصندوق أنه وفقا لمعايير الاستهداف المعتمدة، أظهرت النتائج أن 551 أسرة تجاوزت عتبة الفقر، ما أدى إلى تخريجها من دائرة الانتفاع إلى الاعتماد على الذات، وفي المقابل، ما يزال 820 فردا ضمن دائرة الانتفاع نظرا لاستمرار انطباق شروط الانتفاع عليهم رغم التحاق أحد أفراد الأسرة بالعمل عبر منصة التشغيل.
وقالت المديرة العامة للصندوق ختام شنيكات، إن الشراكة مع وزارة العمل أثمرت عن نتائج إيجابية للأسر المنتفعة، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 12 ألف فرد من أسر المنتفعين في منصة التشغيل الوطني.
وبحسب البيان أكد الصندوق التزامه بالتمكين الاقتصادي للمنتفعين عبر برامجه المختلفة، وتوفير بيئة تدريبية مشجعة تشمل تغطية تكاليف التدريب ومنح بدل مواصلات بقيمة 50 دينارا شهريا، إضافة إلى فترة سماح تمتد عاما لإعفاء الدخل الناتج عن العمل من الاحتساب، وعامين لبرامج التشغيل الذاتي.
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