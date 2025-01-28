برنامج التمكين الاقتصادي يحسن مستوى معيشة 551 أسرة في الأردن

خبرني - أعلن صندوق المعونة الوطنية أن برنامج التمكين الاقتصادي، الذي ينفذ ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام (2023-2026)، أسهم في تحسين مستوى معيشة 551 أسرة منتفعة من خدمات الصندوق.

وأوضح الصندوق في بيان الثلاثاء، أن البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المنتفعين وزيادة قابليتهم للالتحاق بسوق العمل، يأتي بالشراكة مع وزارة العمل ضمن إطار برنامج التشغيل الوطني، حيث تم تخصيص 7 بالمئة من المستهدفين في البرنامج لمنتفعي الصندوق، وتم تشغيل 1371 فردا من الأسر المنتفعة حيث أكملوا فترة عمل امتدت لـ 12 شهرا.

وذكر الصندوق أنه وفقا لمعايير الاستهداف المعتمدة، أظهرت النتائج أن 551 أسرة تجاوزت عتبة الفقر، ما أدى إلى تخريجها من دائرة الانتفاع إلى الاعتماد على الذات، وفي المقابل، ما يزال 820 فردا ضمن دائرة الانتفاع نظرا لاستمرار انطباق شروط الانتفاع عليهم رغم التحاق أحد أفراد الأسرة بالعمل عبر منصة التشغيل.

وقالت المديرة العامة للصندوق ختام شنيكات، إن الشراكة مع وزارة العمل أثمرت عن نتائج إيجابية للأسر المنتفعة، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 12 ألف فرد من أسر المنتفعين في منصة التشغيل الوطني.

وبحسب البيان أكد الصندوق التزامه بالتمكين الاقتصادي للمنتفعين عبر برامجه المختلفة، وتوفير بيئة تدريبية مشجعة تشمل تغطية تكاليف التدريب ومنح بدل مواصلات بقيمة 50 دينارا شهريا، إضافة إلى فترة سماح تمتد عاما لإعفاء الدخل الناتج عن العمل من الاحتساب، وعامين لبرامج التشغيل الذاتي.