قطر تؤكد عدم خرق الهدنة في غزة

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن قطر لا تعتقد أنه كان هناك خرقا حقيقيا يؤدي إلى التصعيد أو فشل الهدنة في غزة.
وأضاف الأنصاري في إحاطة إعلامية، أن التحديات اللوجستية كبيرة أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا ضرورة عمل الطرفين والأطراف الدولية بشكل جدي لإدخال أكبر كم من المساعدات.
وأكد أن قطر مهتمة بمراقبة التنفيذ الفني للاتفاق بشأن غزة في الميدان، وأن الدوحة تواصل تهيئة الأجواء لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
وأشار الأنصاري إلى التوصل لاتفاق للإفراج عن المحتجزة التي طالبت إسرائيل بالإفراج عنها قبل الجمعة.
وأكد الأنصار أن قطر ترحب بالتواصل الإيجابي مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
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