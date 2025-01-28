قطر تؤكد عدم خرق الهدنة في غزة

خبرني - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن قطر لا تعتقد أنه كان هناك خرقا حقيقيا يؤدي إلى التصعيد أو فشل الهدنة في غزة.



وأضاف الأنصاري في إحاطة إعلامية، أن التحديات اللوجستية كبيرة أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا ضرورة عمل الطرفين والأطراف الدولية بشكل جدي لإدخال أكبر كم من المساعدات.



وأكد أن قطر مهتمة بمراقبة التنفيذ الفني للاتفاق بشأن غزة في الميدان، وأن الدوحة تواصل تهيئة الأجواء لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.



وأشار الأنصاري إلى التوصل لاتفاق للإفراج عن المحتجزة التي طالبت إسرائيل بالإفراج عنها قبل الجمعة.



وأكد الأنصار أن قطر ترحب بالتواصل الإيجابي مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.