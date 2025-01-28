الفايز: لست قلقاً على مستقبل الأردن

خبرني - اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، لن يتخلى عن ثوابته الوطنية ، وسيتصدى لاية محاولات تهجير قسري للفلسطينيين تجاه الاردن ، مؤكدا ان جلالة اكد مرارا ان حل القضية الفلسطينية في فلسطين ، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة ، باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة ، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف ، فموقف الأردن من التهجير ثابت وصلب لا يتغير ، فالاردن للاردنيين ، وفلسطين للفلسطينيين .

وحذر الفايز من مخاطر مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية والعدوانية ، الرامية الى تهجير الفلسطينيين قسرا ، وضم الضفة الغربية ومناطق غور الأردن ، وانعكاس ذلك على الوضع الأمني والاجتماعي في الأردن ، نتيجة سعيها المحموم لايجاد حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في محافظة الكرك العديد من ممثلي المجتمع المحلي في المحافظة ، بحضور مساعدي الرئيس ورؤساء اللجان في مجلس الاعيان ، إضافة الى محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف واعيان المحافظة وعدد من نوابها ، وذلك في اطار حرص المجلس على التواصل مع مختلف المكونات الاجتماعية والشعبية والشبابية ، وممثلي مؤسسات المجتمع في مختلف المحافظات ، للحوار مختلف قضايا الوطن وتحدياته .

وأشار الفايز خلال اللقاء ، الى التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الأردن والأمة العربية ، في ظل الازمات التي تعاني منها المنطقة ، وغياب الموقف العربي الموحد لمواجهتها ، وعدم معرفة الى اين ستؤول اليه هذه الازمات ، مع الإدارة الامريكية الجديدة ، واستمرار سياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية ، والتخوفات من طرح مشاريع تسويه للقضية الفلسطينية ، على حساب امن الأردن واستقراره وثوابته الوطنية .

وقال انه ليس قلق على مستقبل الاردن بسبب العلاقات القوية لجلالة الملك على المستوى الدولي وفي دوائر صنع القرار في امريكا وخاصة في مجلسي الشيوخ والنواب اضافة الى العلاقات القوية التي تربط الاردن في محيطه العربي .

وبين ان الوحدة الوطنية صمام الأمان الثاني للاردن بعد صمام الامن الأول الذي يتمثل بجلالة الملك عبدالله الثاني ،مؤكدا ان من يحاول العبث بثوابت الأردن و وحدته الوطنية هو عدوي و عدو الأردنيين جميعا،مشير الى ان الأردن واجه تحديات كبيرة تمكن من تجاوزها و تغلب عليها بحكمة قيادته الهاشمية و وعي الشعب الأردني و منعة اجهزتنا الأمنية و العسكرية .

و اكد رئيس مجلس الاعيان ان الأردن حقق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات ولعل الإنجاز الأكبر الذي تحقق هو قدرة جلالة الملك عبد الله الثاني بحكمته و شجاعته في المحافظة على استقرار الأردن و امنه رغم التحديات السياسية و الصراعات من حوله و في محيطه .

و أشار الفايز الى ان الأردن دولة قوية بقيادتها الهاشمية و شعبها و اجهزتها الأمنية وان الأردن هو حجر الزاوية والاستقرار في المنطقة ، و أي عبث بامنه و استقراره سيؤدي الى فوضى في الإقليم و لن يسلم منه احد.

وقال الفايز ان ما شهدته المنطقة من اضطرابات وأحداث مأساوية وتطورات متسارعة، يجعل من الصعب توقع ما سيجري لها ، لذلك فأن شكل الإقليم والمنطقة وخارطتهما السياسية في المستقبل ، وما سيترتب على الأردن من تداعيات وتحديات سياسية واقتصادية وامنية جديدة ، مرتبط بالدرجة الأساسية بتطور الأحداث في سوريا ، وسيناريوهات حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، ومواقف الإدارة الامريكية من هذا الصراع وشكل علاقاتها مع الدول العربية ، وما ستطرحه هذه الإدارة الامريكية من مشاريع تسوية لانهاء أزمات المنطقة.

وقال ان جلالة الملك يرفض اي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني ولاءات جلالة الملك واضحة ومعلنه " لا للتوطين ولا للوطن البديل والوصاية الهاشمية خط احمر " مشيرا بذات الوقت الى ان الشعب الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال منذ عقود من اجل تحصيل حقوقه المشروعة لن يقبل بالتهجير وسيواصل التمسك بارضه وحقوقه المشروعة .

وبين الفايز انه وعلى ضوء التحديات التي تواجه الأردن ، ولنجاح السياسة الأردنية التي يقودها جلالة الملك بحكمته وحنكته السياسية ، في التصدي لكافة المخططات المشبوهة التي تستهدف الأردن ، ولمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة المليئة بالتحديات الكبرى، فأن ذلك يحتاج إلى توحيد جهود مختلف مكونات الشعب الأردني السياسية والاجتماعية والحزبية ، والالتفاف حول العرش الهاشمي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، في دفاع جلالته عن ثوابتنا الوطنية ومصالح الأردن العليا .

كما طالب الجميع بالاحتكام الى المنطق والحكمة والعقلانية تجاه مختلف القضايا الوطنية ، من خلال تجاوز حالة التشكيك بكل موقف اردني عروبي ، وتعزيز الحوار المسؤول والهادف ، والايمان بالرأي والرأي الاخر بعيدا عن التعصب والعنف واللامبالاة ، وطالب بضرورة ان يتصدى الجميع لاي محاولات تستهدف امن الأردن واستقراره ، فأمن الوطن واستقراره ونهضته وازدهاره ، مسؤولية تشاركية تقع على عاتق الجميع .

واكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية وتمتينها ، وتعزيز تماسك نسيجنا الاجتماعي ، واعتبار مصالح الأردن وامنه واستقراره في مقدمة كافة المصالح واولوية الأولويات ، فمصالح الأردن وواقعه الاقتصادي والجيوسياسي وتحدياته الأمنية ، يجب ان تأخذ بالاعتبار في تصرفاتنا ومواقفنا حول اية قضية داخلية او خارجية وعند كل موقف سياسي نتخذه .

وتناول الفايز خلال اللقاء موقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ، ودور الأردن السياسي والدبلوماسي والإنساني والإغاثي ، وقال ان الأردن هو الأقرب الى فلسطين ، ومواقفه لا يمكن المزاودة عليها من أي جهة كانت .

وعرض رئيس مجلس الاعيان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ومساعيه المتواصلة ، الرامية الى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، وايصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزه ، وجهود جلالة الملك من اجل تمكين الشعب الفلسطيني ، من حقوقه المشروعة ، مبينا بذات الوقت دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ، والتي عملت على حمايتها واعمارها ومنع تهويدها .

كما تناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تواجه الأردن ، ومختلف القضايا المتعلقة بالفقر والبطالة والظروف المعيشية للمواطنين ، والتنمية والاستثمار ، وفي هذا الاطار وردا على مدخلات العديد من الحضور ،حول مختلف التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين وقضايا التنمية في المحافظة ، أوضح الفايز أهمية الإستمرار في برامج التحديث الشامل، بمختلف ابعاده السياسية والاقتصادية والإدارية ، لما له من اثر مباشر في مواجهة هذه التحديات ، مؤكدا ان مشروع التحديث مستمرا برعاية ومتابعة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ولا عودة عنه ، رغم التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الأردن ،بسبب صراعات المنطقة وازمات الإقليم .

وقال ان البعد الاقتصادي والمعيشي للمواطنين يشكل في هذه الظروف الهم الاكبر للدولة ، مبينا ان جلالة الملك عبدالله الثاني يدرك حجم هذه التحديات التي تواجه الوطن والمواطن ، ولذلك طرح جلالته رؤيته للتحديث الاقتصادي والإداري بهدف النهوض بواقعنا الاقتصادي الصعب ، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

وأضاف" الأردن يواجه اليوم صعوبات اقتصادية ، فرضتها الاوضاع الراهنة في المنطقة ، إضافة الى ارتفاع أسعار الطاقة، وكلف استضافة اللاجئين ، وانعكست هذه التحديات الاقتصادية على النمو الاقتصادي ومعيشة المواطنين ، وادت الى ارتفاع عجز الموازنة والمديونية ، وازدياد نسب الفقر والبطالة، وتراجع مستوى الخدمات " .

واكد رئيس مجلس الاعيان ان مواجهة تحدياتنا الاقتصادية ، تتطلب تعزيز وترسيخ قيم المكاشفة والمساءلة والمحاسبة ، وترسيخ مبدأ تكافوء الفرص والعدالة الاجتماعية ، إضافة الى تسرع عملية النمو وتعظم الانتاج الوطني ، وتمكين المرأة والشباب ووضع خطط اقتصادية مرتبطة بمؤشرات زمنية .

وأضاف ان النهوض الاقتصادي يتطلب ايضا ، توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة واستقرار التشريعات ، وتحسين بيئة الأعمال ودعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وتعزيز التعليم المهني والتقني ، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة على المحافظات ، ومنح المستثمرين ميزات للاستثمار فيها ، إضافة الى أهمية إنشاء السدود ومشاريع التصنيع الغذائي ، ودعم المبادرات الشبابية .

وختم الفايز حديثه بالتأكيد على ان الأردن دولة قوية بمليكها وبمؤسسة العرش الهاشمي ، وقوية بشعبها وجيشها وأجهزتها الأمنية ومؤسساتها الدستورية ، والأردن دولة تواصل مسيرتها الخيرة بقوة ، رغم صراعات الإقليم وتداعياته ، مشيرا الى ان قدر الأردن منذ التأسيس وبسبب موقعه الجيوسياسي ان يواجه تحديات سياسية واقتصادية وامنية ، بعضها يعود لأسباب داخلية ، وبعضها يعود لأسباب خارجية ، لكنه على الدوام كان يتجاوز هذه التحديات وهو اكثر قوة ومنعة.

من جانبهم اكد الحضور التفافهم حول قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الوطن و الثوابت الأردنية و مصالحه العليا و في تصدي جلالته لمختلف التسويات المشبوهة للقضية الفلسطينية على حساب الأردن .

و اكدو انهم لن يسمحو ا لاي جهة كانت العبث بامن الأردن و استقراره و سيقدموا الغالي و الرخيص من اجل الدفاع عن الأردن و قيادته الهاشمية ، ليبقى الأردن حرا سيدا منيعا بوجه التحديات السياسية و الأمنية ، و لن يقبل لاي جهة كانت المزاودة على دوره القومي والعروبي و خاصة في دفاعه عن القضية القلسطينية منذ عهد الامارة ،فشهداء الأردن روت دماؤهم الطاهرة الزكية ارض فلسطين دفاعا عن مقدساتها الإسلامية و المسيحية.

و قالوا ان الأردن بقيادته الهاشمسية سيبقى الأقرب الى فلسطين و الصوت الأعلى دفاعا عنها و عن قضية شعبها و حقوقه المشروعة مؤكدين التفافهم حول قيادة جلالة الملك و دعم لكافة خطوات جلالته في الدفاع عن الأردن و ثوابته وفي تصدي جلالته لكل المخططات التي تستهدف حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ،فالاردن هو الأردن و فلسطين هي فلسطين.

و اكدوا انهم على استعداد ان يجوعوا و يعطشوا في سبيل الدفاع عن الأردن ،مشددين على انهم لن يسمحوا العبث بوحدته الوطنية و تماسكه الاجتماعي و لن يقبلوا التفريط بذرة من ترابه الطهورو سيتصدون بقوة لكل من يحاول الإساءة الى الوطن و قيادته الهاشمية .

كما طالبوا الرئيس بالتصدي لخطاب الكراهية و اثارة النعرات الطائفية و الجهوية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .

عدد م الحضور طالب بزيادة مخصصات محافظة الكرك و تعزيز التنمية في المحافظة و توفير فرص عمال لابناء المحافظة .

من جانبهم اكد الحضور التفافهم حول قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن الوطن و الثوابت الأردنية و مصالحه العليا و في تصدي جلالته لمختلف التسويات المشبوهة للقضية الفلسطينية على حساب الأردن .

و اكدو كذك انهم لن يسمحو لاي جهة كانت العبث بامن الأردن و استقراره و سيقدموا الغالي و الرخيص من اجل الدفاع عن الأردن و قيادته الهاشمية ليبقى الأردن حرا و سدا منيعا بوجه التحديات السياسية و الأمنية و لن يقبل لاي جهة كانت المزاودة على دور الأردن القومي و العروبي و خاصة في دفاعه عن القضية القلسطينية منذ عهد الامارة ،فشهداء الأردن روت دماؤهم الطاهرة الزكية ارض فلسطين دفاعا عن مقدساتها الإسلامية و المسيحية.

واكد الحضور ان الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى الأقرب الى فلسطين والصوت الأعلى دفاعا عنها و عن قضية شعبها و حقوقه المشروعة مؤكدين التفافهم حول قيادة جلالة الملك و دعمهم لكافة خطوات جلالته في الدفاع عن الأردن و ثوابته وفي تصدي جلالته لكل المخططات التي تستهدف حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ،فالاردن هو الأردن وفلسطين هي فلسطين.

و اكدوا انهم على استعداد ان يجوعوا و يعطشوا في سبيل الدفاع عن الأردن ،مشددين على انهم لن يسمحوا العبث بوحدته الوطنية و تماسكه الاجتماعي و لن يقبلوا التفريط بذرة من ترابه الطهور وسيتصدون بقوة لكل من يحاول الإساءة الى الوطن وقيادته الهاشمية .

وطالب عدد من الحضور بزيادة مخصصات محافظة الكرك و تعزيز التنمية في المحافظة و توفير فرص عمل لابناء المحافظة .

