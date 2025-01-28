مدارس الحياة تقدم ورش إبداعية وجلسات مبتكرة تحت شعار "الفضاء والابتكار"

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يناير 2025:
برنامج ثقافي غني بالمعرفة والأنشطة الإبداعية، تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" لجميع أفراد المجتمع، من خلال "مدارس الحياة" التي ترفع خلال فبراير المقبل شعار "الفضاء والابتكار"، وتشهد عبر مساراتها الإبداعية وأنديتها المبتكرة تنظيم 39 جلسة وورشة عمل تفاعلية، تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بتعزيز المهارات المهنية، وتستعرض تقنيات البرمجة وتصميم الألعاب، وأساليب صياغة الاستراتيجيات، وتستعرض روائع الخط العربي وجماليات اللهجة الإماراتية وطرق التغذية الصحية، ما يساهم في تمكين رواد مكتبات دبي العامة من صقل مواهبهم في مختلف المجالات.
وسيحظى رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم بفرصة تعلم أصول الفنون البصرية، من خلال أنشطة "نادي الفن" التي تتضمن جلسة "رسم الشخصيات بالفن التقليدي"، وفيها ستشرح عبير العيداني أساليب رسم وابتكار الشخصيات، فيما سيتولى خبراء استوديو "ميداف" الإبداعي تدريب المشاركين على طرق تصميم وتزيين المظلات الشتوية وكذلك مزج الألوان المائية، في حين سيقدم الخطاط محمد التميمي ورشة "خط الرقعة" ليضيء من خلالها على جماليات هذا الخط وتاريخه وأدواته، وستشرف صاحبة نادي راويات الأستاذة داليا أبو العطا على جلسات "نادي الكتاب"، حيث سيكون الزوار على موعد مع الكاتب عبيد إبراهيم بوملحة لمناقشة روايته "حرب السولجر" حيث يتناول فيها واحدة من أكثر الحوادث تأثيراً في تاريخ دبي والخليج العربي، كما سيلتقون مع الكاتبة وداد خليفة لمناقشة روايتها "خبايا اللال" التي تمزج بين الحب والحرب في زمن الاستعمار. أما ندى سعيد قطان، فستقدم ضمن "نادي الصحة والتغذية" جلسة "صناعة منتجات الألبان الصحية"، وفيها ستدرب رواد المكتبة على طرق تحضير وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية. وضمن أنشطة نادي "التنمية الأسرية" ستستضيف مكتبة حتا العامة ورشتي "مفاتيح الحياة: صاحبة السعادة" و"مفاتيح الحياة: لوحة الرؤية"، وفيهما ستسعى جيهان صفر إلى تعزيز الشعور بالسعادة لدى المشاركين وتعليمهم كيفية تصميم لوحة الرؤية الشخصية. وفي الوقت نفسه، ستحتضن المكتبة ورشة "ابتكار مخلوقات فضائية"، وفيها سيقوم الفنان مجدي كفراوي بتدريب المشاركين على أساليب رسم المخلوقات الفضائية.
وضمن المسار التأثيري، سيشرف خبراء "لينكدإن" على "مسار تعليمي إبداعي: تطوير المهارات المهنية" التي تندرج تحت مظلة "نادي المهن"، وخلالها سيمنحون زوار مكتبة المنخول العامة فرصاً متنوعة لتطوير مهاراتهم المهنية وعرض مشاريعهم الإبداعية بأسلوب تفاعلي، فيما ستشهد مكتبة الطوار العامة تنظيم سلسلة من الجلسات ضمن المسار التعليمي الإبداعي، من بينها "البحث العلمي وتطوير الحلول المستدامة" والتي تركز على أساليب البحث العلمي والتفكير النقدي والإبداعي، واستخدام الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول مستدامة، وسيتضمن "نادي اللغات" ورشة "اللغة العربية في الطبيعة: الماء"، وفيها سيكتشف الأطفال العديد من القيم الصحية والبيئية، فيما ستركز ورشة "اللغة العربية في الطبيعة: الرمان" على معاني الكلمات المرتبطة بفاكهة الرمان، وسيستعرض عمار الناطور في ورشة "تطوير الألعاب" أساليب تصميم الألعاب ومبادئ البرمجة.
من جهة أخرى، ستشارك مكتبات دبي العامة في فعاليات النسخة الـ 13 من مهرجان "سكة للفنون والتصميم" التي ستقام خلال الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 9 فبراير المقبل في حي الشندغة التاريخي، وخلاله ستقدم تشكيلة من ورش العمل المتخصصة في الآداب والفنون البصرية، ومنها ورشة "كيفية الطلب في المطاعم" وفيها سيقوم خبراء معهد اللهجة بتعليم الزوار أبرز المصطلحات الشائعة واستخداماتها في المطاعم والمقاهي المحلية، بينما سيُقدّم محمد التميمي ورشة "خط الرقعة"، بينما سيتعلم المشاركون في ورشة "نحت التراث الإماراتي: الأبواب والنقوش الخشبية" والتي يُقدمها كل من الدكتور سعيد عبدالله الوايل والفنان حسنين الرمل، فنون نحت الأبواب الخشبية التقليدية، كما تشمل أجندة "مدارس الحياة" في المهرجان ورشة "مهرجان سكة: أجمل اللحظات" التي تمكن الحضور من استكشاف فن التصوير الفوتوغرافي، وسيشرف الفنان مجدي الكفراوي على ورشة "خراريف سكة"، وغيرها.
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