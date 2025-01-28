لينكون نوتيلوس تفوز بلقب "أفضل ما هو جديد" لعام 2024 ضمن فئة السيارات من مجلة 'بوبيولار ساينس

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 يناير 2025 – فازت لينكون نوتيلوس الجديدة كلياً بلقب "أفضل ما هو جديد" لعام 2024 في فئة السيارات من مجلة "بوبيولار ساينس".
تقوم هيئة تحرير "بوبيولار ساينس" كل عام على مراجعة آلاف المنتجات والابتكارات الجديدة وتختار أفضل 50 فائزاً عبر 10 فئات. ويتم اختيار المنتج أو الابتكار الفائز عبر دراسة وقياس التأثير الذي أحدثه ضمن فئته، وقد حققت نوتيلوس الفوز بفضل امتلاكها نظام الاتصال الأكثر سلاسة. وأشاد فريق "بوبيولار ساينس" بذلك قائلين: "ببساطة، نوتيلوس هي مركز اتصالات متنقل مع مقاعد فاخرة".
ويعكس تصميم نوتيلوس الجديدة كلياً مفهوم الملاذ من خلال المقصورة الداخلية المعاد تصميمها ومنظومة الاتصال الرائدة لتوفر للعملاء رحابة أكبر وتمنحهم شعوراً بالهدوء والسكينة. كما تتجسد السلاسة وسهولة الاستخدام في تجربة لينكون الرقمية من خلال الشاشة البانورامية قياس 48 بوصة التي تركز على تلبية احتياجات السائق. إذ صُمم النظام لمساعدتهم للبقاء على اتصال وتوفير وصول سهل إلى الموسيقى، والبودكاست، ومقاطع الفيديو، وتطبيقات الألعاب من متجر جوجل بلاي عندما تكون السيارة في وضع التوقف.
يمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة لجوائز "أفضل ما هو جديد" لعام 2024 من "بوبيولار ساينس" هنا.
MENAFN28012025007469016123ID1109138628
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.