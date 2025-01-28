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مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

1/28/2025 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.17 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2610.


وأغلقت البورصة بتداول 1.7 مليون سهم، موزعة على 1636 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 25 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 40 شركة أخرى.

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