مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض
التاريخ
1/28/2025 8:12:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.17 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2610.
وأغلقت البورصة بتداول 1.7 مليون سهم، موزعة على 1636 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.4 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 25 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 40 شركة أخرى.
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