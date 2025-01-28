العثور على جثة مواطن داخل مركبة في الزرقاء
التاريخ
1/28/2025 8:12:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ورد بلاغ ظهر اليوم الى غرفة عمليات شرطة الزرقاء حول العثور على جثة شخص ستيني متوفياً داخل مركبته في منطقة السخنه .
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تحركت الأجهرة الأمنية إلى الموقع وجرى إخلاء الجثة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وبوشرت التحقيقات .
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