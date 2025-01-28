الكرملين يعلق على تصريحات كارلسون بشأن محاولات قتل بوتين

وكان الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، الذي سبق وأجرى مقابلة شهيرة مع الرئيس بوتين، قد قال، دون ذكر تفاصيل، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "حاولت اغتيال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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