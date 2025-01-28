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نجاة مراقب حيتان روسي بعد 67 يوما في البحر

1/28/2025 8:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نجا ميخائيل بيتشوجين، مراقب الحيتان الروسي، بأعجوبة بعد 67 يومًا في البحر على قارب مطاطي، لكنه يواجه الآن السجن بسبب وفاة شقيقه وابن أخيه نتيجة الظروف القاسية التي مروا بها أثناء الرحلة.


في التفاصيل، كان بيتشوجين برفقة شقيقه وابن أخيه في رحلة لمشاهدة الحيتان بالقرب من جزر شانتار، عندما تعطل محرك القارب على بعد 37 ميلاً من الشاطئ، ما أجبرهم على البقاء في البحر. ورغم محاولات ميخائيل إنقاذهما، توفي الشاب إيليا بسبب الجوع، وبعد أيام قليلة توفي شقيقه سيرجي نتيجة للإجهاد النفسي.


ورغم أن بيتشوجين نجا بأعجوبة، فإنه يواجه تهمًا بانتهاك القواعد البحرية والتسبب في وفاة أقاربه، حيث كان يُفترض أن يظل القارب على بعد 3 كيلومترات فقط من الساحل.

لبنان 24


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