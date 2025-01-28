الأردن.. إصدار 496 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا العام الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها إلكترونيا خلال العام الماضي.
ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 495.7 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال عام 2024.
وكانت أصدرت الوزارة خلال العام الماضي، 459.9 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا، فيما أصدرت 35.8 ألف شهادة باللغة الإنجليزية.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
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