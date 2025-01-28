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الأردن.. إصدار 496 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا العام الماضي

1/28/2025 8:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها إلكترونيا خلال العام الماضي.
ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 495.7 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال عام 2024.
وكانت أصدرت الوزارة خلال العام الماضي، 459.9 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا، فيما أصدرت 35.8 ألف شهادة باللغة الإنجليزية.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.

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