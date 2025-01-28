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وزير المالية الأسبق ملحس يوضح مدى تأثر الأردن بتعليق المساعدات الامريكية

1/28/2025 8:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-مهند الجوابرة
في ضوء تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى بعض الدول، بما في ذلك الأردن، لمدة 90 يومًا لمراجعة السياسات المرتبطة بتلك المساعدات، فقد أثار هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد الأردني وموازنته العامة.
وزير المالية الأردني الأسبق، عمر ملحس، أكد في حديث لـ "الوكيل الاخباري" أن تأثير القرار على الأردن سيكون محدودًا في المدى القصير. حيث أوضح أن الدعم النقدي الموجه إلى موازنة المملكة من قبل الولايات المتحدة، والذي يبلغ حوالي 700 مليون دولار، يتم دفعه عادة في نهاية السنة المالية، وبالتالي فإن التعليق لمدة 90 يومًا لا يشكل تهديدًا خطيرًا في هذه المرحلة.
ومن وجهة نظر ملحس، فإن القلق الكبير حول هذا التعليق ليس مبررًا في الوقت الحالي. إلا أن الأهم من ذلك، كما أضاف، هو ضرورة أن يواصل الأردن تطوير سياسته المالية بشكل تدريجي ليعتمد على ذاته ماليًا. ففي المرحلة الأولى، يجب أن تسعى الحكومة إلى تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية فقط، أي من دون الحاجة إلى المنح والمساعدات الخارجية. وفي المرحلة الثانية، التي يُتوقع أن تتحقق بعد خمس سنوات، ينبغي أن يسعى الأردن لتحقيق الاستقلال المالي الكامل، بحيث تغطي الإيرادات المحلية جميع النفقات العامة.
وأكد ملحس أن الأردن يجب أن يعمل على تقليص الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية بشكل نهائي، وهو أمر يعتبره أساسيًا لضمان استدامة النمو الاقتصادي والمالية العامة في المستقبل. معتبراً أن الحكومة الحالية تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الاتجاه، من خلال إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية وتقليل النفقات غير الضرورية.
وفي هذا السياق، يبدو أن تعليق المساعدات الأمريكية، رغم أنه قد يكون له بعض التأثيرات على المدى القصير، إلا أنه قد يكون فرصة للأردن لتسريع التحول نحو اقتصاد يعتمد على الذات بشكل أكبر، ويحقق استقرارًا ماليًا بعيدًا عن التقلبات السياسية والمالية الدولية.

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