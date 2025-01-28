رسمياً .. موعد اعلان نتائج تكميلية التوجيهي في الاردن

رسمياً .. موعد اعلان نتائج تكميلية التوجيهي في الاردن
التاريخ
1/28/2025 8:12:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر وزير التربية
والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، الامتحان التكميلي لعام 2024 في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل 30 كانون الثاني 2025.
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