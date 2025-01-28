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رسمياً .. موعد اعلان نتائج تكميلية التوجيهي في الاردن

1/28/2025 8:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، الامتحان التكميلي لعام 2024 في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل 30 كانون الثاني 2025.

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