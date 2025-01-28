Tuesday, 28 January 2025 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضفة

1/28/2025 5:06:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، (25) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، والخليل، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، والقدس.

وأشارا إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات من المواطنين في ظل مواصلته لعمليته العسكرية في محافظتي جنين وطولكرم، وسط التنكيل، وتدمير البنية التحتية، وتخريب منازل المواطنين وتدميرها.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، بالإضافة إلى عمليات التنكيل الواسعة، والاعتداءات والتهديدات بحق المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

MENAFN28012025000205011050ID1109137512

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث