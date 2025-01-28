الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، (25) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، والخليل، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، والقدس.
وأشارا إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات من المواطنين في ظل مواصلته لعمليته العسكرية في محافظتي جنين وطولكرم، وسط التنكيل، وتدمير البنية التحتية، وتخريب منازل المواطنين وتدميرها.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، بالإضافة إلى عمليات التنكيل الواسعة، والاعتداءات والتهديدات بحق المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.
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