الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، (25) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: طولكرم، والخليل، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، والقدس.

وأشارا إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات من المواطنين في ظل مواصلته لعمليته العسكرية في محافظتي جنين وطولكرم، وسط التنكيل، وتدمير البنية التحتية، وتخريب منازل المواطنين وتدميرها.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، بالإضافة إلى عمليات التنكيل الواسعة، والاعتداءات والتهديدات بحق المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.