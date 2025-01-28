السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 235

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل -PNN- هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ235 على التوالي منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، أحمد خليل أبو مديغم، إن "ما حدث اليوم في ساعات الصباح الباكر أنه اقتحمت قوات الهدم والدمار، وهدمت قرية العراقيب للمرة 235. كما يذكر أن الهدم الأخير كان في 7.1.2025، مما يدل على إصرار الحكومة الحالية على ممارسة كافة أنواع المضايقات ضد العراقيب، خصوصا والنقب بشكل عام".

وأكد أبو مديغم أنه "من المعروف أننا نناضل بجميع الطرق السلمية، وما زلنا ننتظر قرار الاستئناف على قضية ملكية الأرض".

وهذه المرة الثانية في العام 2025 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2024، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

والمرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وهدمتها في المرة السابقة يوم 7 كانون الثاني/ يناير 2025.

وفي سياق متصل، تواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.