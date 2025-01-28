السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة 235

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل -PNN- هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ235 على التوالي منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.
وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، أحمد خليل أبو مديغم، إن "ما حدث اليوم في ساعات الصباح الباكر أنه اقتحمت قوات الهدم والدمار، وهدمت قرية العراقيب للمرة 235. كما يذكر أن الهدم الأخير كان في 7.1.2025، مما يدل على إصرار الحكومة الحالية على ممارسة كافة أنواع المضايقات ضد العراقيب، خصوصا والنقب بشكل عام".
وأكد أبو مديغم أنه "من المعروف أننا نناضل بجميع الطرق السلمية، وما زلنا ننتظر قرار الاستئناف على قضية ملكية الأرض".
وهذه المرة الثانية في العام 2025 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب، بعد أن هدمتها 11 مرة في العام 2024، و11 مرة في العام 2023، و15 مرة في العام 2022، و14 مرة في العام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.
والمرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وهدمتها في المرة السابقة يوم 7 كانون الثاني/ يناير 2025.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفاعمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.
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