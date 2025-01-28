الاحتلال يجبر المواطنين شرق مخيم جنين على إخلاء منازلهم

MENAFN - Palestine News ) جنين -PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، المواطنين عند مدخل مخيم جنين الشرقي، على إخلاء منازلهم.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال داهمت المنازل عند المنطقة المعروفة بدوار الحصان شرق المخيم، وأجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم، تمهيداً لهدم أجزاء منها.

وتواصل جرافات الاحتلال فتح طرق في عمق مخيم جنين، تحديداً في المنطقة المعروفة بشارع مهيوب.

كما تستمر عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في حارتي الحواشين والألوب.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة إلى مدينة جنين ومخيمها، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المخيم.

ولليوم الثامن على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، مخلّفا 16 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات، والإخلاء القسري للعائلات، فضلا عن تدمير 100 منزل وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الدخول إليه.

وبدأ جيش الاحتلال عدوانا غير مسبوق على مدينة جنين ومخيمها منذ مساء الثلاثاء الماضي.