ترجيح إعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي بداية شباط

(MENAFN
- Amman Net) رجح مدير الامتحانات في وزارة التربية
والتعليم محمد شحادة، إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "الدورة التكميلية" في الثلث الأول من شباط المقبل.
وقال شحادة إنّ لجان تصحيح الامتحانات أنهت من تصحيح دفاتر مبحث الرياضيات في 13 مركزا؛ بمشاركة 2885 مصححا.
وأضاف أنه يجري حاليا تصحيح مبحث اللغة الإنجليزية في 12 مركزا؛ بمشاركة 2666 مصححا، مشيرا إلى أن التصحيح من خلال أوراق الماسح الضوئي وتدقيقها تتم أولًا بأوّل وضمن مراحل متعددة قد تزيد عن 12 مرحلة تضمن دقة النتائج بنسبة 100%.
وبلغ عدد المخالفات حتى نهاية الثلاثاء 7 كانون الثاني، نحو 298 مخالفة، توزعت وفقا لشحادة، 17 إلغاء مبحث، و21 إلغاء دورة امتحانية، و260 إلغاء دورتين امتحانيتين.
ويتقدم للامتحانات كافة نحو 83217 مشتركاً ومشتركة؛ منهم 70859 مشتركًا ومشتركة من الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و12358 مشتركًا ومشتركة من طلبة رفع المعدل، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.
ويجري عقد الامتحان، في 384 مركزا امتحانيا؛ في مديريات التربية والتعليم كافة؛ تشتمل على 837 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.
وكانت الوزارة قد اتخذت الإجراءات كافة التي تضمن تقديم المشتركين في بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر وجاهزية تامة؛ من توفير احتياجات المشتركين من: مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانيه.
كما راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.
وبدأ امتحان "الدورة التكميلية" في 26 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 13 كانون الثاني/ يناير المقبل
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