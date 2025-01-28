ترجيح إعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي بداية شباط

MENAFN - Amman Net) رجح مدير الامتحانات في وزارة والتعليم محمد شحادة، إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "الدورة التكميلية" في الثلث الأول من شباط المقبل.

وقال شحادة إنّ لجان تصحيح الامتحانات أنهت من تصحيح دفاتر مبحث الرياضيات في 13 مركزا؛ بمشاركة 2885 مصححا.

وأضاف أنه يجري حاليا تصحيح مبحث اللغة الإنجليزية في 12 مركزا؛ بمشاركة 2666 مصححا، مشيرا إلى أن التصحيح من خلال أوراق الماسح الضوئي وتدقيقها تتم أولًا بأوّل وضمن مراحل متعددة قد تزيد عن 12 مرحلة تضمن دقة النتائج بنسبة 100%.

وبلغ عدد المخالفات حتى نهاية الثلاثاء 7 كانون الثاني، نحو 298 مخالفة، توزعت وفقا لشحادة، 17 إلغاء مبحث، و21 إلغاء دورة امتحانية، و260 إلغاء دورتين امتحانيتين.

ويتقدم للامتحانات كافة نحو 83217 مشتركاً ومشتركة؛ منهم 70859 مشتركًا ومشتركة من ‌الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و12358 مشتركًا ومشتركة من طلبة رفع المعدل، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.

ويجري عقد الامتحان، في 384 مركزا امتحانيا؛ في مديريات التربية والتعليم كافة؛ تشتمل على 837 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.

وكانت الوزارة قد اتخذت الإجراءات كافة التي تضمن تقديم المشتركين في بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر وجاهزية تامة؛ من توفير احتياجات المشتركين من: مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانيه.

كما راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.

وبدأ امتحان "الدورة التكميلية" في 26 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 13 كانون الثاني/ يناير المقبل