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عجلون.. مطالب بإنجاز مشروع مدرسة عين جنا الأساسية المختلطة

1/28/2025 5:06:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب عدد من أبناء محافظة عجلون في بلدة عين جنا بالإسراع في استكمال أعمال البناء والتشطيبات في مدرسة عين جنا الأساسية المختلطة التي تعثر تنفيذها منذ أكثر من عامين ونصف.


وقال رئيس مؤسسة إعمار عجلون المحامي صهيب القضاة إن تأخير إنجاز المدرسة انعكس سلبًا على الطلبة وأولياء الأمور حيث يضطر العديد منهم إلى الالتحاق بمدارس بعيدة ما يضيف أعباء مالية ويؤثر على تحصيلهم الدراسي.


وأضاف أن إنشاء المدرسة سيسهم بتحسين مستوى التعليم في البلدة من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة ومرافق مجهزة تخدم الطلبة والمعلمين على حد سواء، داعيًا الجهات المعنية إلى الإسراع في تنفيذ المشروع.


وأوضح رئيس مجلس التطوير التربوي علي القضاة أن إنشاء المدرسة سيسهم بتحسين البنية التعليمية في البلدة من خلال توفير بيئة دراسية مناسبة تدعم العملية التعليمية وتعزز الأنشطة المختلفة التي تخدم الطلبة، مبينا أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي.


وأكد عضو منتدى الأسرة الثقافي أسامة لؤي القضاة أن المدرسة تعد من المشروعات الضرورية التي ستخفف الضغط عن المدارس الأخرى في البلدة وستوفر للطلبة فرصة للدراسة ضمن بيئة مريحة تتناسب مع احتياجاتهم التعليمية، مشيرًا إلى أن استمرار تأخير التنفيذ يزيد من معاناة الطلبة.


وأوضح رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني أن المجلس خصص مليونا و200 ألف دينار للمشروع منذ أكثر من عامين بهدف تنفيذه وفق الخطة المحددة لتلبية احتياجات الطلبة المتزايدة، مشددًا على أهمية تسريع العمل والتزام المقاول الجديد بالجدول الزمني المحدد.


وقال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية المهندس عصام أبو أحمده إن الوزارة طرحت عطاءً جديدًا بقيمة 409 آلاف دينار بعد انسحاب المقاول السابق رغم تنفيذه جزءًا كبيرًا من المشروع.


وأشار الى أن الوزارة حصلت على مستند التزام مالي من وزارة المالية بقيمة 500 ألف دينار لتغطية تكاليف العطاء، معربًا عن أمله في إنجاز العمل بأسرع وقت ممكن لتمكين المدرسة من استقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر أيلول المقبل.


وأشاد مدير التربية والتعليم في عجلون خلدون جويعد بجهود وزارة التربية والتعليم في متابعة المشروعات التربوية التي تلبي احتياجات الطلبة في مختلف المناطق، مثمنا التعاون والتشاركية بين مجلس المحافظة ووزارة التربية في تحسين الواقع التربوي من خلال صيانة المباني المدرسية والتوسع في إنشاء مرافق تعليمية جديدة تلبي احتياجات الطلبة.

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