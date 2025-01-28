تحذير: شرب الشاي المعاد تسخينه قد يؤذي صحتك! اكتشف السبب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعتبر الشاي من المشروبات المحبوبة عالميًا، ويشربه العديد من الأشخاص بانتظام للاستمتاع بنكهته وفوائده الصحية. لكن، هناك تحذير هام يجب أن تعرفه: إعادة تسخين الشاي بعد تركه باردًا قد يعرضك لمخاطر صحية كبيرة.مخاطر إعادة تسخين الشايعندما يتم ترك الشاي لفترة طويلة (أكثر من 4 ساعات)، قد يبدأ في تراكم العفن والبكتيريا التي تسبب مشاكل صحية مثل التقلصات والإسهال والغثيان. كما أن الشاي يحتوي على زيوت عطرية ومركبات قابلة للذوبان، وهذه المركبات قد تتسرب عند تعرض الشاي لدرجات حرارة عالية بشكل متكرر.التلوث البكتيرييتكاثر البكتيريا بسرعة بين درجات حرارة 41 و140 درجة فهرنهايت، مما يزيد من خطر تلوث الشاي عند إعادة تسخينه، وبالتالي قد يؤثر سلبًا على جهازك الهضمي.كيف يؤثر على نكهة الشاي؟إعادة تسخين الشاي قد تؤدي إلى فقدان نكهته ورائحته المميزة، كما أن تركيز العفص (المركبات الكيميائية) في الشاي قد يزيد، مما يجعله أكثر مرارة. وعلى الرغم من أن العفص غير ضار، فإن تناوله بكثرة قد يؤثر على امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد.

نصائح لتجنب المخاطر

- لا تترك الشاي لأكثر من 4 ساعات.

- قم بتحضير كمية الشاي التي ستستهلكها فورًا.

- تجنب تسخين الشاي المضاف له السكر أو الحليب، حيث يكون أكثر عرضة للتلوث.



الخلاصة

من الأفضل دائمًا تحضير الشاي الطازج بدلاً من إعادة تسخينه. الحفاظ على صحتك هو الأهم!

اليوم السابع

