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البيت الأبيض يستعد لاستقبال نتنياهو في أول لقاء مع ترامب بعد التنصيب

1/28/2025 5:06:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح مسؤولان أميركيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتطلع إلى لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. وإذا تمت الزيارة، سيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يجتمع بترامب في البيت الأبيض منذ تنصيبه.
وأكد المسؤولان، دون الكشف عن هويتهما، أن مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، سيزور إسرائيل هذا الأسبوع لترتيب الاجتماع وإجراء محادثات مع نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين.
بدوره، ألمح ترامب إلى إمكانية اللقاء خلال تصريحاته على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قائلا: "سأتحدث مع بيبي نتنياهو قريبا"، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية عن موعد الاجتماع.
ورغم التقارير الأولية من موقع "أكسيوس"، أوضح المتحدث باسم نتنياهو، عومر دوستري، أن رئيس الوزراء لم يتلق دعوة رسمية حتى الآن. ومع ذلك، أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الزيارة قد تتم في فبراير/شباط المقبل، دون تحديد موعد نهائي.
وفي سياق متصل، أعلن ويتكوف خلال حفل افتتاح كنيس يهودي في نيويورك أنه سيتوجه إلى إسرائيل الأربعاء للتركيز على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وأكد أن التطبيق السليم للاتفاق ضروري لتجنب أي تصعيد جديد.
ويتضمن جدول أعمال ويتكوف ضمان الإفراج عن الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى حماس، وتعزيز وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.
الجزيرة



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