كندة حنا: سقوط الأسد دمّر حياتي وأجبرني على مغادرة سوريا-فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثارت الممثلة السورية كندة حنا موجة من الجدل على مواقع بعد تصريحاتها الأخيرة حول شعورها بالصدمة الكبيرة والخوف عقب سقوط نظام بشار الأسد.



خلال مشاركتها في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس على قناة "المشهد"، قالت حنا إنها كانت تشعر بقلق شديد بعد انهيار النظام، مشيرة إلى أن الأسبوع الذي تلا ذلك كان "مدمرًا" بالنسبة لها. وأضافت: "ما حدث جعلني أشعر بالخوف من المستقبل، الوضع في سوريا كان صعبًا للغاية، وأي تغيير لا يصب في مصلحة الشعب السوري قد يزيد من سوء الوضع."



وتسببت تصريحات كندة حنا في غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا صمتها السابق تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري. وقال أحد المتابعين: "أين كان إحساسك بالخوف عندما كان النظام يقصف المدنيين في الشمال السوري؟" مشيرًا إلى التناقض بين مواقفها السابقة والحالية بعد التغيرات السياسية في البلاد.



كندة حنا تكشف عن سبب مغادرتها سوريا

أما عن سبب مغادرتها سوريا، أوضحت كندة حنا أنها انتقلت مؤخرًا إلى مدينة أربيل في العراق بشكل مؤقت بسبب مخاوفها من المستقبل ورغبتها في تأمين حياة أفضل لأبنائها. وقالت: "غادرت لأنني لم أفهم ماذا حدث، ولم أكن مستعدة للانتظار." وأضافت أنها اتخذت قرار المغادرة في 13 ديسمبر، أي بعد خمسة أيام من سقوط النظام، واصفة تلك الفترة بأنها كانت مليئة بالتوتر والخوف.



وتابعت قائلة: "الفترة التي سبقت سقوط الأسد كانت مليئة بالتحركات غير المريحة، وعشنا أيامًا صعبة للغاية، وكانت حالتي النفسية متأزمة لدرجة شعرت فيها بالعجز، وبعد ذلك بدا كل شيء مغلقًا أمامي، فقررت الرحيل من أجل أطفالي."



هل تفكر في العودة إلى سوريا؟

أكدت كندة حنا رغبتها في العودة إلى سوريا قريبًا، موضحة أنها تخطط لذلك مع نهاية العام الدراسي، على أمل أن تكون الأوضاع قد تحسنت بحلول ذلك الوقت. وقالت: "لا أستطيع العيش خارج سوريا لفترة طويلة، وأتمنى أن تتحسن الأوضاع قريبًا وأن يعود الشعب السوري إلى أمانه واستقراره."



كندة حنا: "أنا ورقة رابحة"

وفيما يتعلق بمسيرتها الفنية، اعتبرت كندة حنا نفسها "ورقة رابحة" في أي عمل تشارك فيه، مؤكدة أن نجاحها يعود إلى مهنيتها واحترافيتها وليس فقط إلى نجوميتها. وأضافت: "النجومية موجودة بكثرة، لكن ما نفتقر إليه هو المهنية والالتزام. بالنسبة لي، لا أبحث عن النجومية فقط، بل أسعى لأن أكون صادقة في عملي وأعطيه كل ما يستحق."



وعن قلة العروض الكبيرة التي تتلقاها في الفترة الأخيرة، علقت كندة بجرأة: "هم الخاسرون.. نحن اليوم بحاجة إلى منتج واعٍ ومدرك، وليس إلى تجار يبحثون عن الربح فقط. المشكلة الكبرى تكمن في قلة الفرص المقدمة للمواهب الجديدة، على عكس مصر التي تطرح خمس وجوه جديدة كل موسم."

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