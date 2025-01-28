تعيين الملياردير سكوت بيسينت وزيراً للخزانة الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد مجلس الشيوخ الأميركي تعيين سكوت بيسينت وزيراً للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يمنح الملياردير دوراً محورياً في تشكيل طموحات الإدارة الجديدة بشأن تخفيضات الضرائب، والإنفاق، وإدارة العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
وحصل بيسينت، الملياردير والمخضرم في وول ستريت والذي وُلد ونشأ في كارولاينا الجنوبية، على دعم الحزبين خلال جلسة التصويت لتثبيته في الكونغرس، حيث صوّت 68 من أعضاء المجلس لصالحه مقابل 29، ما يجعله في الواجهة لتطبيق أجندة دونالد ترامب
الاقتصادية.
ودافع بيسينت عن مقترحات الرئيس الجمهوري لخفض الضرائب وفرض الرسوم الجمركية، بينما دعا إلى بذل جهود لتأمين سلاسل الإمداد والمحافظة على وضع الدولار على المستوى العالمي.
وكوزير للخزانة، سيلعب بيسينت دوراً أساسياً في صياغة سياسات الإدارة الضريبية وميزانيتها.
سكاي نيوز
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