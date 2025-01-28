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تعيين الملياردير سكوت بيسينت وزيراً للخزانة الأميركية

1/28/2025 5:06:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مجلس الشيوخ الأميركي تعيين سكوت بيسينت وزيراً للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يمنح الملياردير دوراً محورياً في تشكيل طموحات الإدارة الجديدة بشأن تخفيضات الضرائب، والإنفاق، وإدارة العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.
وحصل بيسينت، الملياردير والمخضرم في وول ستريت والذي وُلد ونشأ في كارولاينا الجنوبية، على دعم الحزبين خلال جلسة التصويت لتثبيته في الكونغرس، حيث صوّت 68 من أعضاء المجلس لصالحه مقابل 29، ما يجعله في الواجهة لتطبيق أجندة دونالد ترامب الاقتصادية.
ودافع بيسينت عن مقترحات الرئيس الجمهوري لخفض الضرائب وفرض الرسوم الجمركية، بينما دعا إلى بذل جهود لتأمين سلاسل الإمداد والمحافظة على وضع الدولار على المستوى العالمي.
وكوزير للخزانة، سيلعب بيسينت دوراً أساسياً في صياغة سياسات الإدارة الضريبية وميزانيتها.
سكاي نيوز


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