جائزة اليابان 2025: تم منح جائزة لعالمين من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESSWIRE )-- أعلنت مؤسسة The Japan Prize Foundation عن الفائزين بجائزة اليابان 2025 في الساعة 1 مساءً في 22 يناير 2025. حصل البروفيسور Russell Dean Dupuis (الولايات المتحدة الأمريكية) على جائزة اليابان في مجالات علوم المواد والإنتاج، وحصل البروفيسور Carlos M. Duarte (إسبانيا) على جائزة اليابان في مجالات الإنتاج البيولوجي والبيئة.

وفي جائزة اليابان لهذا العام، تم تكريم البروفيسور Dupuis لمساهماته المتميزة في تطوير تقنية الترسيب الكيميائي للبخار المعدني العضوي للأجهزة الإلكترونية شبه الموصلة المركبة والأجهزة البصرية الإلكترونية، ومساهمته الرائدة في تسويقها على نطاق واسع؛ وتم تكريم البروفيسور Duarte لمساهمته في فهمنا للنظم البيئية البحرية في الأرض المتغيرة، وخاصة من خلال الأبحاث الرائدة في مجال الكربون الأزرق.

بالنسبة لجائزة اليابان لعام 2025، طلبت المؤسسة من حوالي 15,500 من العلماء والمهندسين البارزين من جميع أنحاء العالم ترشيح باحثين يعملون في مجالات هذا العام. تلقينا 149 ترشيحًا لمجالات علوم المواد والإنتاج، و72 ترشيحًا لمجالات الإنتاج البيولوجي والإيكولوجيا/البيئة. تم اختيار الفائزين هذا العام من إجمالي 221 مرشحًا.

نبذة عن جائزة اليابان

كان الدافع وراء إنشاء جائزة اليابان في عام 1981 هو رغبة الحكومة اليابانية في إنشاء جائزة معترف بها دوليًا من شأنها أن تسهم في التطور العلمي والتكنولوجي في جميع أنحاء العالم. بدعم من العديد من التبرعات، تلقت مؤسسة جائزة اليابان تأييدًا من مكتب مجلس الوزراء في عام 1983.

تُمنح جائزة اليابان للعلماء والمهندسين من جميع أنحاء العالم، الذين حققوا إنجازات إبداعية ومثيرة تساعد على تقدم مجالاتهم وتسهم بشكل كبير في تحقيق السلام والازدهار للبشرية جمعاء. يحق للباحثين في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا الحصول على الجائزة، مع اختيار مجالين كل عام بالنظر إلى الاتجاهات الحالية في التطور العلمي والتكنولوجي. من حيث المبدأ، يتم الاعتراف بفرد واحد في كل مجال بالجائزة، ويحصل على شهادة وميدالية وجائزة نقدية. ويحضر كل حفل توزيع الجوائز الإمبراطور والإمبراطورة الحاكمان، ورؤساء الفروع الثلاثة للحكومة والمسؤولين الآخرين ذوي الصلة، وممثلون عن مختلف عناصر المجتمع الأخرى.

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