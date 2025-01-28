شركة Kinaxis تعلن عن شراكة تطوير مشتركة مع جامعة أوتاوا.

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة ®Kinaxis (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: KXS)، الرائدة عالميًا في تنسيق سلاسل الإمداد من البداية إلى النهاية، عن شراكة مع أوتاوا للتعاون في ابتكار تقنيات تدعم تطبيقات سلاسل الإمداد. ستركز الشراكة الممتدة على مدار 5 سنوات على تطوير ابتكارات استراتيجية وذات صلة في مجالات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، والتحسين، وجيل جديد من واجهات المستخدم. ستتعاون شركة Kinaxis في الأبحاث الجديدة والمستمرة التي يجريها الباحثون والطلاب في جامعة أوتاوا الذين يسعون للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.

قال Gelu Ticala ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Kinaxis : "نحن محظوظون جدًا بأن يكون مقرنا الرئيسي في أوتاوا، التي تضم مجتمعًا تكنولوجيًا عالمي المستوى بالإضافة إلى جامعات مرموقة مثل جامعة أوتاوا، التي تتحمس للتعاون مع الصناعة في مشاريع مهمة كهذه". "نحن متحمسون للغاية للشراكة مع جامعة أوتاوا، ونتطلع إلى كل التعلم والابتكار والتأثيرات الإيجابية التي يمكن أن تنتج عن هذه الشراكة، سواء للطلاب أو الجامعة أو لسلاسل الإمداد."

وقالت الدكتورة Julie St-Pierre ، نائبة رئيس جامعة أوتاوا للأبحاث والابتكار: "نحن فخورون بالشراكة مع Kinaxis، الرائدة في ابتكار سلاسل الإمداد، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة أخرى في التزامنا بتطوير البحث والابتكار بالتعاون مع الصناعة المحلية". "من خلال العمل عن كثب مع Kinaxis، نحن لا نوفر لطلابنا خبرة عملية لا تقدر بثمن في الصناعة فحسب، بل نساهم أيضًا في تطوير حلول سيكون لها تأثير دائم على سلاسل الإمداد العالمية. معًا، نمكّن الجيل القادم من المبتكرين لقيادة التغيير التحويلي".

تصدرت شركة Kinaxis جميع الابتكارات التكنولوجية الكبرى في صناعة سلاسل الإمداد على مدار الأربعة عقود الماضية، بدءًا من بناء أحد أول محركات تخطيط متطلبات المواد (MRP) المستندة إلى الذاكرة في الثمانينيات، الذي خفض أوقات تشغيل MRP من أيام إلى دقائق، وصولاً إلى اعتماد نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) قبل سنوات من منافسيها.

تمثل هذه الشراكة أحدث تطور في برنامج الشركة الأكاديمي الذي وصل إلى أكثر من 12,000 طالب منذ انطلاقه في عام 2020. تم تصميم برنامج Kinaxis الأكاديمي لضمان أن الجيل القادم يمتلك الأفكار والمهارات اللازمة لدفع سلاسل الإمداد الحديثة إلى الأمام.

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حول جامعة أوتاوا

تعد جامعة أوتاوا من بين أفضل الجامعات البحثية في كندا. باعتبارها أكبر جامعة ثنائية اللغة (الإنجليزية والفرنسية) في العالم، تعمل جامعة أوتاوا على تعزيز التعاون والشراكات التي تدفع الابتكار وتخلق تأثيرًا هادفًا على نطاق عالمي. يعتبر باحثو جامعة أوتاوا من رواد العالم في مجالات مثل الفوتونيات، وشبكات الجيل التالي، وصحة الأوعية الدموية والقلب والأوعية الدموية، وصحة الدماغ والصحة العقلية، والفرانكوفونية، والسياسة العامة، والعدالة الاجتماعية. تضم الجامعة 10 كليات، و24 معهدًا بحثيًا، و17 مركزًا بحثيًا، و26 منشأة أساسية تغطي تخصصات متعددة. مع وجود حوالي 50,000 طالب في مجتمعها الحيوي، تعتمد الأبحاث والابتكار في جامعة أوتاوا على التميز، والملاءمة، والتأثير، ويتم تنفيذها بروح من العدالة والتنوع والشمول. لمزيد من المعلومات، راجع:

حول Kinaxis

Kinaxisهي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. منصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، MaestroTM ، تجمع بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم المتكامل. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

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