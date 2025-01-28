شركة Kinaxis تعلن عن شراكة تطوير مشتركة مع جامعة أوتاوا.

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة ®Kinaxis (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: KXS)، الرائدة عالميًا في تنسيق سلاسل الإمداد من البداية إلى النهاية، عن شراكة مع جامعة
أوتاوا للتعاون في ابتكار تقنيات تدعم تطبيقات سلاسل الإمداد. ستركز الشراكة الممتدة على مدار 5 سنوات على تطوير ابتكارات استراتيجية وذات صلة في مجالات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، والتحسين، وجيل جديد من واجهات المستخدم. ستتعاون شركة Kinaxis في الأبحاث الجديدة والمستمرة التي يجريها الباحثون والطلاب في جامعة أوتاوا الذين يسعون للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.
قال Gelu Ticala ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Kinaxis : "نحن محظوظون جدًا بأن يكون مقرنا الرئيسي في أوتاوا، التي تضم مجتمعًا تكنولوجيًا عالمي المستوى بالإضافة إلى جامعات مرموقة مثل جامعة أوتاوا، التي تتحمس للتعاون مع الصناعة في مشاريع مهمة كهذه". "نحن متحمسون للغاية للشراكة مع جامعة أوتاوا، ونتطلع إلى كل التعلم والابتكار والتأثيرات الإيجابية التي يمكن أن تنتج عن هذه الشراكة، سواء للطلاب أو الجامعة أو لسلاسل الإمداد."
وقالت الدكتورة Julie St-Pierre ، نائبة رئيس جامعة أوتاوا للأبحاث والابتكار: "نحن فخورون بالشراكة مع Kinaxis، الرائدة في ابتكار سلاسل الإمداد، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة أخرى في التزامنا بتطوير البحث والابتكار بالتعاون مع الصناعة المحلية". "من خلال العمل عن كثب مع Kinaxis، نحن لا نوفر لطلابنا خبرة عملية لا تقدر بثمن في الصناعة فحسب، بل نساهم أيضًا في تطوير حلول سيكون لها تأثير دائم على سلاسل الإمداد العالمية. معًا، نمكّن الجيل القادم من المبتكرين لقيادة التغيير التحويلي".
تصدرت شركة Kinaxis جميع الابتكارات التكنولوجية الكبرى في صناعة سلاسل الإمداد على مدار الأربعة عقود الماضية، بدءًا من بناء أحد أول محركات تخطيط متطلبات المواد (MRP) المستندة إلى الذاكرة في الثمانينيات، الذي خفض أوقات تشغيل MRP من أيام إلى دقائق، وصولاً إلى اعتماد نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) قبل سنوات من منافسيها.
تمثل هذه الشراكة أحدث تطور في برنامج الشركة الأكاديمي الذي وصل إلى أكثر من 12,000 طالب منذ انطلاقه في عام 2020. تم تصميم برنامج Kinaxis الأكاديمي لضمان أن الجيل القادم يمتلك الأفكار والمهارات اللازمة لدفع سلاسل الإمداد الحديثة إلى الأمام.
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حول جامعة أوتاوا
تعد جامعة أوتاوا من بين أفضل الجامعات البحثية في كندا. باعتبارها أكبر جامعة ثنائية اللغة (الإنجليزية والفرنسية) في العالم، تعمل جامعة أوتاوا على تعزيز التعاون والشراكات التي تدفع الابتكار وتخلق تأثيرًا هادفًا على نطاق عالمي. يعتبر باحثو جامعة أوتاوا من رواد العالم في مجالات مثل الفوتونيات، وشبكات الجيل التالي، وصحة الأوعية الدموية والقلب والأوعية الدموية، وصحة الدماغ والصحة العقلية، والفرانكوفونية، والسياسة العامة، والعدالة الاجتماعية. تضم الجامعة 10 كليات، و24 معهدًا بحثيًا، و17 مركزًا بحثيًا، و26 منشأة أساسية تغطي تخصصات متعددة. مع وجود حوالي 50,000 طالب في مجتمعها الحيوي، تعتمد الأبحاث والابتكار في جامعة أوتاوا على التميز، والملاءمة، والتأثير، ويتم تنفيذها بروح من العدالة والتنوع والشمول. لمزيد من المعلومات، راجع:
حول Kinaxis
Kinaxisهي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. منصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، MaestroTM ، تجمع بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم المتكامل. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
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