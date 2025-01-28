شركة Hclsoftware تُعلن التزامها بدعم مبادرة رؤية السعودية 2030 في معرض فعالية أقيمت في الرياض

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة HCLSoftware الرائدة عالميًا في مجال حلول البرمجيات المؤسسية عن التزامها بدعم مبادرة رؤية السعودية 2030. وقد قدم اليوم قادة HCLSoftware بيانهم الرسمي في أثناء القمة التنفيذية المقامة في الرياض، بالتزامن مع إطلاق منصة Total Experience (TX) الجديدة التابعة لشركة HCLSoftware.

تعد مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خطة إستراتيجية تهدف إلى استخدام التكنولوجيا بغرض إحداث تغيير جذري في البلاد وتحسين حياة مواطنيها، كما ينصب تركيز الخطة على الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والبنية التحتية الرقمية.

صرح Rajiv Shesh، مدير قسم شؤون الإيرادات في شركة HCLSoftware، قائلاً: "تلتزم شركة HCLSoftware بدعم مبادرة رؤية السعودية 2030 من خلال إطلاق العنان للنمو التحويلي بالاستعانة بمنصة مبتكرة من الحلول الرقمية". "إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخاصةً منظومة التكنولوجيا المتقدمة، تتماشى تمامًا مع رؤية شركة HCLSoftware المستقبلية."

تعد منصة Total Experience التابعة لشركة HCLSoftware في جوهرها منهجًا شاملاً يركز على كل نقاط التفاعل بين المؤسسة وعملائها وموظفيها، ما يضمن أن يتوفر في كل تفاعل عناصر الذكاء والاتصال والعمق والتخصيص. وتجدر هنا الإشارة إلى أن المنصة تتوافق تمام التوافق مع مهمة رؤية السعودية 2030 على كثير من الأصعدة.

يهدف أحد الجوانب الرئيسية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تيسير سبل مشاركة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا. لذا، وتماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ستعمل شركة HCLSoftware على تعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتشجيع ريادة الأعمال، وتنفيذ سياسات حكومية داعمة بهدف تنمية منظومة تقنية ديناميكية وشاملة. ويجدر هنا ذكر أن هذه الرؤية التحويلية لا تزود النساء بالمهارات والموارد اللازمة للنجاح فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز التحول الثقافي الذي يحتفي بإسهاماتهن القيّمة على صعيد التقدم التكنولوجي والازدهار الاقتصادي للبلاد.

صرح Kalyan Kumar، مدير قسم المنتجات في شركة HCLSoftware، قائلاً: "تنطوي مبادرة رؤية 2030 على سياسات مشجعة، واتجاهات داعمة للابتكارات المتطورة في مجال البحث والتطوير، وإمكانية الوصول إلى المواهب المتميزة في التكنولوجيا المتقدمة، وتوحيد هذه العوامل مع عروضنا، مثل Total Experience تحت راية واحدة من شأنه الإسهام في تحقيق مشروعات التحول الرقمي إلى حقيقة واقعة".

نبذة عن HCLSoftware

تعمل شركة HCLSoftware على تدعيم الاقتصاد الرقمي المعزز عن طريق تطوير حلول وتسويقها وبيعها ودعمها في أربعة مجالات رئيسية: التحول الرقمي، والبيانات والتحليلات، والذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية وأمن المؤسسات. كما تسعى شركة HCLSoftware إلى مساعدة العملاء على تحقيق النجاح عن طريق ابتكار منتجات بارزة لأكثر من 20,000 مؤسسة، بما في ذلك غالبية شركات Fortune 100 وما يقرب من نصف شركات Fortune 500.

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