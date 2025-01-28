كانو للطاقة تعرض حلول التكنولوجيا لدعم التصنيع المحلي بالسعودية في مؤتمر سابك الفني 2025

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة كانو للطاقة، التابعة لشركة كانو للصناعة والطاقة ضمن مجموعة يوسف بن أحمد كانو، عن مشاركتها في مؤتمر سابك الفني 2025. سيُعقد هذا الحدث المهم لصناعة البتروكيماويات في مركز الملك عبدالله الثقافي في مدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية، من 26 إلى 30 يناير 2025.
في مؤتمر سابك الفني 2025، ستعرض كانو للطاقة حلولها المتقدمة والمستقبلية، بما في ذلك تقنيات التقاط الكربون واستخدامه؛ وإنتاج الجرافين والهيدروجين؛ ومراقبة التآكل تحت العزل باستخدام نماذج RB؛ وحلول الروبوتات؛ ومراقبة وتحليل انبعاثات غازات الدفيئة؛ والطباعة ثلاثية الأبعاد والهندسة العكسية، والتي تهدف لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المتطورة. تهدف هذه الحلول إلى تعزيز التميز التشغيلي والاستدامة عبر صناعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات.
تلتزم كانو للطاقة بدعم جهود المملكة العربية السعودية في التوطين من خلال الاستثمار في القدرات المحلية للتصنيع ومتابعة التعاون الاستراتيجي والمشاريع المشتركة مع شركاء إقليميين ودوليين. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية السعودية 2030 وبرامج التوطين لتعزيز التصنيع المحلي في المملكة. كما تؤكد الشركة على الاستدامة من خلال التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات في ظل تطور قطاع الطاقة. واستنادًا إلى إرثها في الابتكار والتأثير المحلي، تلتزم كانو للطاقة بخلق فرص عمل وفقًا لبرنامج السعودة والمساهمة في مستقبل أكثر نظافة.
إضافة إلى ذلك، ستعرض كانو للطاقة جنبًا إلى جنب مع شركائها الموقرين الذين يقدمون خدمات في مجالات تشمل الأدوات والتحكم؛ التحكم في التدفق؛ وحلول البيئة والاستدامة؛ والخدمات المعززة داخليًا؛ والمعدات الدوارة؛ وحلول الكهرباء والتشخيصات؛ وإمدادات المواد الكيميائية للعمليات.
وفي تعليق على مشاركتها، قال علي عبدالله كانو نائب رئيس مجلس الإدارة، يوسف بن أحمد كانو ورئيس شركة كانو للصناعة والطاقة: ((من خلال التركيز على كفاءة الطاقة والتقنيات المتطورة، تواصل كانو للطاقة التركيز على دعم مستقبل أكثر نظافة واستدامة. كما أننا ملتزمون بتشكيل مستقبل قوي للمنطقة بأسرها من خلال تعزيز الاستدامة ودفع التغيير الإيجابي عبر المشهد الصناعي)).
وقال فهد كانو، نائب رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة: ((يعد مؤتمر سابك الفني منصة متميزة تجمع المحترفين في الصناعة والمبتكرين والخبراء في مجالات البتروكيماويات وغيرها من القطاعات لاستكشاف مستقبل قطاع الطاقة. تهدف حلول كانو للطاقة المستقبلية إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري إضافة إلى تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، إلى جانب تعزيز مصادر الطاقة المتجددة)).
وأضاف مانوج تريباثي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للصناعة والطاقة: ((يعد مؤتمر سابك الفني المنصة المثلى لاستعراض حلولنا الموثوقة والمعدة للمستقبل، واستكشاف شراكات قيمة وروابط استراتيجية لدفع عجلة المستقبل. تؤكد كانو للطاقة التزامها بتطوير معايير الصناعة، من خلال عروضنا التي تعزز رؤية المملكة العربية السعودية لتوسيع مبادرات التصنيع المحلي)).
ستعرض كانو للطاقة في الجناح رقم B26 بصفتها الراعي الماسي.
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