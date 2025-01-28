كانو للطاقة تعرض حلول التكنولوجيا لدعم التصنيع المحلي بالسعودية في مؤتمر سابك الفني 2025

MENAFN - Al Watan) أعلنت شركة كانو للطاقة، التابعة لشركة كانو للصناعة والطاقة ضمن مجموعة يوسف بن أحمد كانو، عن مشاركتها في مؤتمر سابك الفني 2025. سيُعقد هذا الحدث المهم لصناعة البتروكيماويات في مركز الملك عبدالله الثقافي في مدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية، من 26 إلى 30 يناير 2025.

في مؤتمر سابك الفني 2025، ستعرض كانو للطاقة حلولها المتقدمة والمستقبلية، بما في ذلك تقنيات التقاط الكربون واستخدامه؛ وإنتاج الجرافين والهيدروجين؛ ومراقبة التآكل تحت العزل باستخدام نماذج RB؛ وحلول الروبوتات؛ ومراقبة وتحليل انبعاثات غازات الدفيئة؛ والطباعة ثلاثية الأبعاد والهندسة العكسية، والتي تهدف لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المتطورة. تهدف هذه الحلول إلى تعزيز التميز التشغيلي والاستدامة عبر صناعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات.

تلتزم كانو للطاقة بدعم جهود المملكة العربية السعودية في التوطين من خلال الاستثمار في القدرات المحلية للتصنيع ومتابعة التعاون الاستراتيجي والمشاريع المشتركة مع شركاء إقليميين ودوليين. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية السعودية 2030 وبرامج التوطين لتعزيز التصنيع المحلي في المملكة. كما تؤكد الشركة على الاستدامة من خلال التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات في ظل تطور قطاع الطاقة. واستنادًا إلى إرثها في الابتكار والتأثير المحلي، تلتزم كانو للطاقة بخلق فرص عمل وفقًا لبرنامج السعودة والمساهمة في مستقبل أكثر نظافة.

إضافة إلى ذلك، ستعرض كانو للطاقة جنبًا إلى جنب مع شركائها الموقرين الذين يقدمون خدمات في مجالات تشمل الأدوات والتحكم؛ التحكم في التدفق؛ وحلول البيئة والاستدامة؛ والخدمات المعززة داخليًا؛ والمعدات الدوارة؛ وحلول الكهرباء والتشخيصات؛ وإمدادات المواد الكيميائية للعمليات.

وفي تعليق على مشاركتها، قال علي عبدالله كانو نائب رئيس مجلس الإدارة، يوسف بن أحمد كانو ورئيس شركة كانو للصناعة والطاقة: ((من خلال التركيز على كفاءة الطاقة والتقنيات المتطورة، تواصل كانو للطاقة التركيز على دعم مستقبل أكثر نظافة واستدامة. كما أننا ملتزمون بتشكيل مستقبل قوي للمنطقة بأسرها من خلال تعزيز الاستدامة ودفع التغيير الإيجابي عبر المشهد الصناعي)).

وقال فهد كانو، نائب رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة: ((يعد مؤتمر سابك الفني منصة متميزة تجمع المحترفين في الصناعة والمبتكرين والخبراء في مجالات البتروكيماويات وغيرها من القطاعات لاستكشاف مستقبل قطاع الطاقة. تهدف حلول كانو للطاقة المستقبلية إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري إضافة إلى تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، إلى جانب تعزيز مصادر الطاقة المتجددة)).

وأضاف مانوج تريباثي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للصناعة والطاقة: ((يعد مؤتمر سابك الفني المنصة المثلى لاستعراض حلولنا الموثوقة والمعدة للمستقبل، واستكشاف شراكات قيمة وروابط استراتيجية لدفع عجلة المستقبل. تؤكد كانو للطاقة التزامها بتطوير معايير الصناعة، من خلال عروضنا التي تعزز رؤية المملكة العربية السعودية لتوسيع مبادرات التصنيع المحلي)).

ستعرض كانو للطاقة في الجناح رقم B26 بصفتها الراعي الماسي.