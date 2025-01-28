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بيئة عسير: ضبط 600 كيلو من الأسماك الفاسدة في خميس مشيط

1/28/2025 4:15:08 AM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت الفرق التفتيشية المشاركة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، التي تتكون من أمانة منطقة عسير، وفرع وزارة التجارة، إضافة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشرطة وهيئة الدواء والغذاء، نصف طن 600 كيلو من الأسماك الفاسدة، وذلك خلال جولة ميدانية نُفذت في محافظة خميس مشيط في إطار الجهود المشتركة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
حيث تمت مصادرة الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها فورًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفق الأنظمة المعمول بها.
وأكدت الجهات المشاركة أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المتوائمة بين مختلف القطاعات لضمان سلامة المنتجات الغذائية والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تضر بصحة المستهلكين.
ودعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ملاحظات تتعلق بسلامة الأغذية عبر القنوات الرسمية المعتمدة وعلى الرقم 939.

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