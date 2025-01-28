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الموارد البشرية تشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة قوى

1/28/2025 4:15:08 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة "قوى".
وتسعى الوزارة من القرار إلى تعزيز الشفافية ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: ((العاملين، والطلاب والخريجين، والباحثين عن عمل))، وألا تقل مدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنوياً، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأوضحت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل، مشددة على أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيعرض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.

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