108 مليارات دولار خسائر أثرياء العالم بسبب نموذج ديب سيك الصيني - جريدة البورصة

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أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى غدًا.. أول اجتماع لـ”مدبولي” مع“اللجان الاستشارية المُتخصصة” وزير المالية: إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الحكومة تعتزم إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة “البورصة” تنشر التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى 108 مليارات دولار خسائر أثرياء العالم بسبب نموذج ديب سيك الصيني كتب : البورصة خاص الثلاثاء 28 يناير 2025

ديب سيك

تكبد أثرياء العالم خسائر واسعة النطاق بسبب موجة البيع التي تعرضت لها القطاعات التكنولوجية في البورصات العالمية مع تصاعد شعبية نموذج للذكاء الاصطناعي طورته شركة“ديب سيك” الصينية الناشئة.

وحسب مؤشر“بلومبرج” للمليارديرات، فقد أغنى 500 شخص على مستوى العالم 108 مليارات دولار من ثرواتهم بعد اضطراب الأسواق العالمية أمس الإثنين.

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كان أبرز الخاسرين هم المليارديرات الذين ترتبط ثرواتهم بقطاع الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتهم“جينسن هوانج” الرئيس التنفيذي لصانعة الرقائق الأمريكية“إنفيديا” الذي فقد 20% أو ما يعادل 20.1 مليار دولار من ثروته.

أما من حيث قيمة الانخفاض، كان“لاري إليسون” الشريك المؤسس لـ“أوراكل” أكبر الخاسرين، إذ فقد 22.6 مليار دولار من ثروته، أو ما يعادل 12%.

وتراجعت ثروة“مايكل ديل” مؤسس ورئيس مجلس إدارة“ديل” بمقدار 13 مليار دولار، وفقد“تشانج بينج تشاو” مؤسس بورصة العملات المشفرة“باينانس” قرابة 12 مليار دولار.

بلغ إجمالي خسائر أثرياء القطاع التكنولوجي مجتمعين 94 مليار دولار، ويعادل ذلك 85% من الانخفاض في إجمالي ثروات الأغنياء المدرجين في المؤشر.

تفاجأ مستثمرو وول ستريت وقادة شركات وادي السليكون بتصاعد شعبية تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة صينية ناشئة تُدعى“ديب سيك” في السوق الأمريكية.

وذلك إثر نجاح الشركة بالآونة الأخيرة في تطوير نموذج موسع لمعالجة اللغات يتمتع بقدرات عالية ينافس نماذج“شات جي بي تي” الأكثر تطوراً من“أوبن إيه آي” الأمريكية، رغم انخفاض تكلفة بنائه، والقيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة للصين.