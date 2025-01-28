ترامب: مايكروسوفت إحدى الشركات المهتمة بشراء تيك توك - جريدة البورصة

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أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى غدًا.. أول اجتماع لـ”مدبولي” مع“اللجان الاستشارية المُتخصصة” وزير المالية: إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الحكومة تعتزم إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة “البورصة” تنشر التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى ترامب: مايكروسوفت إحدى الشركات المهتمة بشراء تيك توك كتب : البورصة خاص الثلاثاء 28 يناير 2025

تيك توك

صرح الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” بأن“مايكروسوفت” من بين الشركات الأمريكية التي تتطلع للاستحواذ على“تيك توك” لمساعدة التطبيق المملوك حاليًا للصينية“بايت دانس” على تجنب حظر أعماله في الولايات المتحدة والذي قد يبدأ في أبريل.

وعندما سُئل من الصحفيين عما إذا كانت“مايكروسوفت” واحدة من الشركات المهتمة بالتطبيق، صرح قائلاً: أود أن أقول نعم، مضيفًا أن هناك شركات أخرى مهتمة أيضًا بشراء“تيك توك”.

موضوعاتالبطالة في إسبانيا تتراجع ​​إلى 10.6% بالربع الأخير من 2024 ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تعافي قطاع التكنولوجيا رسوم ترامب تفتح أبواباً جديدة في آسيا أمام الغاز الأمريكي

وأوضح أثناء حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته من ميامي: أحب حروب المزايدة لأنها تؤدي إلى أفضل الصفقات.

وذلك بعدما مدد“ترامب” الموعد النهائي لحظر التطبيق لمدة 75 يومًا حتى الرابع من أبريل، وأوضح أنه يبحث عن مشترٍ يمنح الولايات المتحدة حصة 50% في التطبيق.