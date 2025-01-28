أسوان الجديدة يتلقى 94 طلباً لشراء الأراضي بـالدولار

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أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى غدًا.. أول اجتماع لـ”مدبولي” مع“اللجان الاستشارية المُتخصصة” وزير المالية: إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الحكومة تعتزم إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة “البورصة” تنشر التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية العقارات “أسوان الجديدة” يتلقى 94 طلباً لشراء الأراضي بـ”الدولار” كتب : البورصة خاص الثلاثاء 28 يناير 2025

تلقى جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، 94 طلبًا من شركات استثمارية ومطورين عقاريين للحصول على قطع أراضٍ استثمارية وفقاً لآلية السداد بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج.

قال المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن الطلبات الجديدة موزعة على قطع أراض بأنشطة تجارية وإدارية وعمرانية وتعليمية ومختلطة.

موضوعاتاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى تعاملات البنوك المصرية اليوم الثلاثاء “كوكاكولا هيلينك” تفتتح خط إنتاج جديد فى مصر باستثمارات 31.5 مليون دولار رئيس الشركة: 60 مليار جنيه حجم مشروعات“تبارك القابضة” بالسوق المصرى

أضاف أن مساحات الأراضى بلغت 193 ألف متر مربع تقريبا، بقيم تعادل 765 مليون جنيه، موضحا أن المدينة تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح أن عدد طلبات التخصيص المباشر للأراضي من الشركات المصرية بلغ 35 طلبًا بمساحة إجمالية قدرها 262 ألف متر مربع، بقيمة استثمارية تصل إلى 806 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن الشركات التي تم تخصيص الأراضي لها تشمل شركة مصر هولندا للاستثمار السياحي والفندقي، وشركة الفراعنة للاستثمار العقاري، وشركة معمار العبد للاستثمار العقاري، والشركة المصرية الدولية للخدمات التعليمية.

تابع عبدالعظيم، أن ميزانية المدينة بلغت 750 مليون جنيه للعام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 560 مليون جنيه للعام المالي السابق.

وأوضح أن المدينة تعمل على تنفيذ مشروع“سكن لكل المصريين – محور الإسكان الأخضر” بعدد 7,176 وحدة بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز 40% مع تسليم الوحدات المتوقع في ديسمبر 2025.

أكد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أنه يجري تنفيذ 28 عمارة إسكان متوسط الدخل بنسبة إنجاز بلغت 95%، كما تم تنفيذ 43 مبنى خدميًا بالمدينة، تضمنت حضانات، ومدارس، وملاعب، ووحدات صحية، وأسواقا تجارية، ومساجد، ونقاط شرطة وإطفاء، ومباني إدارية.

وأضاف أنه تم تشغيل عدد من الخدمات الهامة، مثل 6 كليات بجامعة أسوان فرع مدينة أسوان الجديدة، ومدرسة اللغات بالحى الأول، ومدرسة تعليم أساسي بالحى الثالث، ومبنى البنك الأهلي وبنك مصر بمركز خدمات الحي السياحي، بالإضافة إلى مبنى وحدة مرور ومركز شرطة المدينة.

وأشار إلي أنه تم تخصيص أراضٍ لصالح عدد من الجهات الحكومية تمهيدًا لنقلها إلى المدينة، مثل الضرائب العقارية ومديرية أمن أسوان.

أكد رئيس الجهاز، أن المدينة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستدامة من خلال استخدام المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء، وتركيب سخانات شمسية بعمارات الإسكان الاجتماعي، وزيادة زراعة الأشجار الظليلة لتقليل استهلاك الكهرباء.

أضاف أنه تم دمج تقنيات حديثة بالبنية التحتية بالمدينة، مع توافر شبكة إنترنت وخدمات ذكية لتعزيز الترابط بين السكان والإدارة.

وأشار إلى أن المدينة تضم مرافق ترفيهية وخدمية بارزة، مثل منتجع“مارينا أكوابارك” وحديقة شاطئية بطول 6 كيلومترات على ضفاف النيل تحتوي على مطاعم ومواقع أثرية، بالإضافة إلى مسرح مكشوف يتسع لـ 3000 زائر بإطلالة بانورامية على النيل.

وتمتد مدينة أسوان الجديدة على مساحة 22.389.73 فدانًا، وتستهدف استيعاب 850 ألف نسمة، تمثل نموذجًا للمدن المتكاملة التي تجمع بين التنمية المستدامة وتوفير جودة حياة عالية للسكان.