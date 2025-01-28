أسوان الجديدة يتلقى 94 طلباً لشراء الأراضي بـالدولار

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- Al-Borsa News) تلقى جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، 94 طلبًا من شركات استثمارية ومطورين عقاريين للحصول على قطع أراضٍ استثمارية وفقاً لآلية السداد بالدولار" />
الثلاثاء, يناير 28, 2025
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الاقتصاد المصرى
غدًا.. أول اجتماع لـ”مدبولي” مع“اللجان الاستشارية المُتخصصة”
وزير المالية: إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين
الحكومة تعتزم إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة
“البورصة” تنشر التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول
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“أسوان الجديدة” يتلقى 94 طلباً لشراء الأراضي بـ”الدولار”
كتب : البورصة خاص
الثلاثاء 28 يناير 2025
تلقى جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، 94 طلبًا من شركات استثمارية ومطورين عقاريين للحصول على قطع أراضٍ استثمارية وفقاً لآلية السداد بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج.
قال المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن الطلبات الجديدة موزعة على قطع أراض بأنشطة تجارية وإدارية وعمرانية وتعليمية ومختلطة.
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أضاف أن مساحات الأراضى بلغت 193 ألف متر مربع تقريبا، بقيم تعادل 765 مليون جنيه، موضحا أن المدينة تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح أن عدد طلبات التخصيص المباشر للأراضي من الشركات المصرية بلغ 35 طلبًا بمساحة إجمالية قدرها 262 ألف متر مربع، بقيمة استثمارية تصل إلى 806 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن الشركات التي تم تخصيص الأراضي لها تشمل شركة مصر هولندا للاستثمار السياحي والفندقي، وشركة الفراعنة للاستثمار العقاري، وشركة معمار العبد للاستثمار العقاري، والشركة المصرية الدولية للخدمات التعليمية.
تابع عبدالعظيم، أن ميزانية المدينة بلغت 750 مليون جنيه للعام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 560 مليون جنيه للعام المالي السابق.
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وأوضح أن المدينة تعمل على تنفيذ مشروع“سكن لكل المصريين – محور الإسكان الأخضر” بعدد 7,176 وحدة بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز 40% مع تسليم الوحدات المتوقع في ديسمبر 2025.
أكد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أنه يجري تنفيذ 28 عمارة إسكان متوسط الدخل بنسبة إنجاز بلغت 95%، كما تم تنفيذ 43 مبنى خدميًا بالمدينة، تضمنت حضانات، ومدارس، وملاعب، ووحدات صحية، وأسواقا تجارية، ومساجد، ونقاط شرطة وإطفاء، ومباني إدارية.
وأضاف أنه تم تشغيل عدد من الخدمات الهامة، مثل 6 كليات بجامعة أسوان فرع مدينة أسوان الجديدة، ومدرسة اللغات بالحى الأول، ومدرسة تعليم أساسي بالحى الثالث، ومبنى البنك الأهلي وبنك مصر بمركز خدمات الحي السياحي، بالإضافة إلى مبنى وحدة مرور ومركز شرطة المدينة.
وأشار إلي أنه تم تخصيص أراضٍ لصالح عدد من الجهات الحكومية تمهيدًا لنقلها إلى المدينة، مثل الضرائب العقارية ومديرية أمن أسوان.
أكد رئيس الجهاز، أن المدينة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستدامة من خلال استخدام المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء، وتركيب سخانات شمسية بعمارات الإسكان الاجتماعي، وزيادة زراعة الأشجار الظليلة لتقليل استهلاك الكهرباء.
أضاف أنه تم دمج تقنيات حديثة بالبنية التحتية بالمدينة، مع توافر شبكة إنترنت وخدمات ذكية لتعزيز الترابط بين السكان والإدارة.
وأشار إلى أن المدينة تضم مرافق ترفيهية وخدمية بارزة، مثل منتجع“مارينا أكوابارك” وحديقة شاطئية بطول 6 كيلومترات على ضفاف النيل تحتوي على مطاعم ومواقع أثرية، بالإضافة إلى مسرح مكشوف يتسع لـ 3000 زائر بإطلالة بانورامية على النيل.
وتمتد مدينة أسوان الجديدة على مساحة 22.389.73 فدانًا، وتستهدف استيعاب 850 ألف نسمة، تمثل نموذجًا للمدن المتكاملة التي تجمع بين التنمية المستدامة وتوفير جودة حياة عالية للسكان.
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