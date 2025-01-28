ارتفاع أسعار الذهب مع هدوء موجة البيع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هدوء موجة البيع من قبل المستثمرين لتغطية الخسائر في أسواق الأسهم بسبب الاضطراب الناجم" />
الثلاثاء, يناير 28, 2025
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