ارتفاع أسعار الذهب مع هدوء موجة البيع - جريدة البورصة

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الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى غدًا.. أول اجتماع لـ”مدبولي” مع“اللجان الاستشارية المُتخصصة” وزير المالية: إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الحكومة تعتزم إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة “البورصة” تنشر التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى ارتفاع أسعار الذهب مع هدوء موجة البيع كتب : البورصة خاص الثلاثاء 28 يناير 2025

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هدوء موجة البيع من قبل المستثمرين لتغطية الخسائر في أسواق الأسهم بسبب الاضطراب الناجم عن نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني“ديب سيك”.

زادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.23% أو ما يعادل 6.4 دولار إلى 2744.80 دولار للأوقية، بينما استقر سعر التسليم الفوري عند 2740.72 دولار للأوقية.

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وتراجعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 30.38 دولار للأوقية، في حين انخفض السعر الفوري للبلاتين 1% إلى 940.14 دولار للأوقية.

تكبدت البورصات العالمية خسائر واسعة النطاق يوم أمس إثر هبوط أسهم القطاع التكنولوجي بسبب تنافسية نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني“ديب سيك” الذي صدر في العاشر من يناير الجاري، سواء من حيث القدرات أو تكلفة البناء، فضلاً عن مجانية استخدامه.

أدى هذا لحدوث موجة بيع للذهب من أجل تغطية خسائر أسواق الأوراق المالية، لكن المعدن النفيس تعافى خلال جلسة اليوم مع اقتراب موعد اجتماع الفيدرالي.

إذ ينطلق اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم وينتهي الأربعاء، ومن المتوقع خلاله تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 4.25% و4.5%.

وحد من مكاسب الذهب ارتفاع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.57% إلى 107.95 نقطة، وذلك على خلفية توقعات تثبيت الفائدة في أمريكا، والمخاطر التجارية لسياسات الرئيس“دونالد ترامب”.