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الاقتصاد الأخضر



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المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى غدًا.. أول اجتماع لـ”مدبولي” مع“اللجان الاستشارية المُتخصصة” وزير المالية: إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الحكومة تعتزم إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة “البورصة” تنشر التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول

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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية مقالات الرأى رباح أرزقي و بارثا سين يكتبان: معضلة التصنيع في الهند كتب : البورصة خاص الثلاثاء 28 يناير 2025

لأول وهلة، يبدو اقتصاد الهند مزدهرا. فمنذ عام 2000، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 6%، مدعوما إلى حد كبير بقطاع الخدمات.

وقد برزت الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، على وجه الخصوص، كمحركات رئيسة للصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

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ولكن رغم هذا السجل المبهر، فشلت الهند في استنساخ التحول السريع إلى التصنيع الذي حققته اقتصادات ناشئة عملاقة أخرى مثل الصين.

في الواقع، شهدت الهند تراجعا كبيرا في التصنيع على مدار العقود القليلة الماضية، وهذا يهدد آفاق نموها في الأمد البعيد.

وتتفاقم المشكلة بسبب انخفاض حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي على نحو مضطرد، حتى رغم استمرار القطاع في توظيف 43% من القوى العاملة.

يعكس هذا الاتجاه انخفاض إنتاجية العمالة في الزراعة ــ وخصوصا في القطاع غير الرسمي الضخم ــ مقارنة بالقطاع غير الزراعي.

مع ارتفاع تكاليف العمالة في الصين، توقع كثيرون من المحللين توسعا هائلا في قاعدة الهند الصناعية.

وبدا أن الهند، بما لديها من إمدادات هائلة من العمالة، مستعدة لاجتذاب المستثمرين الدوليين الباحثين عن قوة عمل منخفضة التكلفة في مجال التصنيع، وهذا بدوره يعزز اقتصادات الحجم الكبير.

ولكن في حين سجلت قطاعات التصنيع داخل اقتصادات أصغر حجما بدرجة كبيرة مثل بنجلاديش وفيتنام نموا سريعا في السنوات الأخيرة، تراجعت الهند.

يشير المعلقون غالبا إلى عوامل مثبطة مثل قوانين العمل الجامدة في الهند، وارتفاع معدلات تكوين النقابات، والبنية الأساسية الرديئة، ونظام تمليك الأراضي.

ولكن رغم أن هذه القضايا لعبت بلا شك دورا في تقييد صناعات بعينها، فإن مثل هذه التفسيرات تفشل في تعليل حقيقة مفادها أن ولايات الهند الثماني والعشرين وأقاليمها الاتحادية الثمانية تتمتع باستقلالية كبيرة في إدارة سياسات العمل، والأراضي، والبنية الأساسية.

لو كانت العقبات الرئيسة التي تحول دون التصنيع تتمثل في ضوابط العمل التنظيمية أو تكوين النقابات، كانت بعض الولايات لتعدل سياساتها لاكتساب ميزة تنافسية والظهور كقوة صناعية.

ولكن رغم الاختلافات السياسية والهيكلية الكبيرة بين الولايات، لم تكن هذه هي الحال.

يكمن تفسير أكثر منطقية في التحول الذي شهده سعر الصرف الحقيقي في الهند بعد تحرير حساب رأس المال في عام 1991.

تسببت هذه الإصلاحات، التي أُدخِـلَـت في الاستجابة لأزمة ميزان المدفوعات، في ارتفاع قيمة الروبية، وبالتالي تآكل القدرة التنافسية التي تتمتع بها الصادرات الهندية وتثبيط التصنيع في مختلف الولايات والأقاليم.

ورغم ارتداد بعض تدفقات استثمارات الحافظة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بما سمح بانخفاض قيمة العملة، فمن المرجح أن ينقلب هذا الاتجاه مرة أخرى في الاتجاه المعاكس.

علاوة على ذلك، عملت تدفقات رأس المال إلى الداخل نتيجة لتحرير حساب رأس المال في الهند على تعزيز الطلب على الأصول المحلية، الأمر الذي أدى إلى طفرة في سوق الأسهم وارتفاع أسعار العقارات.

وجاء التعويض عن هذا الطلب الزائد جزئيا بارتفاع القيمة الاسمية، فأفضى هذا إلى إعادة تقييم الأصول المحلية نسبة إلى العملات الأجنبية.

من المؤكد أن عوامل متعددة كانت وراء تعثر التصنيع في الهند. لكن عددا كبيرا من التحديات التي تواجهها البلاد على هذه الجبهة يمكننا تتبعها إلى اختلال التوازن بين تحرير حساب رأس المال بقوة وعدم كفاية الإصلاحات التجارية.

عكس النهج الذي اتبعته الهند ذلك الذي سلكته بلدان عديدة في أمريكا اللاتينية والتي حررت حساباتها الرأسمالية قبل إصلاح سياساتها التجارية.

على النقيض من ذلك، لم تحرر فرنسا حسابها الرأسمالي إلا في عام 1989، بعد أن أرست الأساس لإطار تجاري قوي.

رغم أن الهند خفضت بعض الحواجز الجمركية بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 1995، فإن الحواجز غير الجمركية لا تزال منتشرة.

وقد تسببت هذه الاحتكاكات التجارية في انحراف تدفقات رؤوس الأموال نحو استثمارات الحوافظ المالية، فأدى هذا إلى تغذية طفرة الإسكان وتعزيز الاستهلاك، وبالتالي تفاقم الاختلالات البنيوية في الهند.

بعبارة أخرى، من الممكن أن تُعزى المشكلات الصناعية في الهند إلى شكل من أشكال“المرض الهولندي”، الذي يشير في الأصل إلى التأثير الاقتصادي المترتب على ارتفاع قيمة العملة في هولندا في أعقاب اكتشاف حقل جرونينجن للغاز في عام 1959.

في حالة الهند، أدى ارتفاع سعر الصرف إلى زيادة محتوى الاستهلاك المحلي من الواردات، فتسبب هذا في مزاحمة الاستثمار وتوليد الريع لمحتكري الاستيراد، الذين تحولوا إلى جماعات ضغط قوية تعارض التصنيع المحلي.

ولأن خلق فرص العمل يظل ضروريا لرفاهة الغالبية العظمى من السكان، فإن تكاليف هذا“المرض الهندي” قد تكون هائلة.

لكن حل معضلة التصنيع في الهند ليس بالمهمة السهلة، حيث أن نُـخَـب الأعمال والنُـخَـب السياسية هناك لديها مصلحة راسخة في الحفاظ على الوضع الراهن.

يتطلب عكس هذا الاتجاه التزاما راسخا بتحويل تدفقات رأس المال نحو الاستثمار المباشر الأجنبي وإزالة الحواجز التجارية، بما في ذلك تلك التي تدعم حاليا المستوردين الاحتكاريين.

بيد أن إعادة فرض الضوابط على حساب رأس المال تهدد بتقويض الاستقرار المالي وردع المستثمرين الدوليين. ومن الأهمية بمكان اتباع نهج استراتيجي مدروس لإدارة هذه المقايضات وتعزيز اقتصاد أكثر توازنا واستدامة.

بإصلاح حساب رأس المال من خلال فرض رقابة على رأس المال شبيهة بضريبة توبين لتثبيط تدفقات المضاربة، وبالتصدي للاختلالات التجارية القائمة منذ فترة طويلة، يصبح بوسع الهند إرسال إشارة واضحة بأنها جادة في التحول إلى قوة صناعية عالمية.

وفي حين يواجه الاقتصاد الهندي تحديات أخرى عديدة، فإن اتخاذ هذه الخطوات من شأنه أن يخلق فرصا جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، وكذا لملايين الهنود المتحمسين للمساعدة في تحويل بلدهم إلى الصين التالية.