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الاحتلال يهدم منزلا في أريحا

1/28/2025 4:13:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في مدينة أريحا.

وأوضحت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال برفقة جرافات هدمت منزلا مكونا من طابق واحد، وعددا من الجدران الاستنادية حوله، يعود للمقدسية هالة عباسي من بلدة سلوان، وذلك في منطقة سما أريحا شرق المدينة

يتبع..

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