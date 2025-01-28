قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية عند الحواجز المحيطة بنابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية عند حواجز دير شرف وعورتا وبيت فوريك في كلا الاتجاهين، وأجرى تفتيشا دقيقا للمركبات، ما أدى إلى تعطل حركة المواطنين وتنقلهم، وأزمة خانقة للمركبات، فيما لا يزال يواصل إغلاق حاجز حوارة العسكري.

وتسبب هذه الإجراءات في فرض حصار على المدينة، وأعاقت وصول آلاف المواطنين إلى منازلهم ووجهتهم.

يذكر أن قوات الاحتلال أقامت 10 حواجز عسكرية دائمة حول نابلس، ونصبت 36 بوابة حديدية، على مداخلها والقرى المحيطة بها، وأغلقت أكثر من 47 موقعا بالسواتر الترابية.