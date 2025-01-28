الجيش الإسرائيلي يعمّق عملياته في جنوب لبنان بزعم إعادة الانتشار

MENAFN - Palestine News ) بيروت -PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء عن إعادة انتشاره في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، لتمكين الجيش اللبناني من الانتشار وإبعاد حزب الله، فيما أفرج عن 11 لبنانيا اعتقلتهم خلال محاولات دخول الأهالي إلى البلدات الحدودية جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "أعدنا الانتشار مؤخرا بمواقع في جنوب لبنان لتمكين انتشار فعال للجيش اللبناني وإبعاد حزب الله".

وأشار المتحدث العسكري الإسرائيلي في البيان إلى أن عملية الانتشار تتم بشكل تدريجي مع تأجيلها في بعض المناطق لضمان عدم تمكين حزب الله من تعزيز وجوده العسكري.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه سيتم إعلام السكان اللبنانيين بالمناطق التي يمكنهم العودة إليها في الوقت المناسب، داعيًا إلى الانتظار حتى استكمال الإجراءات الأمنية اللازمة.

وأعلن الجيش اللبناني، أن وحداته العسكرية انتشرت في بلدة دير ميماس بقضاء مرجعيون جنوب لبنان، ومناطق حدودية أخرى عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.

وقال في بيان، إن "وحدات عسكرية انتشرت في بلدة دير ميماس قضاء مرجعيون في القطاع الشرقي، ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني".

وأوضح الجيش اللبناني أن انتشاره جاء "بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (تتألف من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل)".

وأضاف الجيش أنه "يتابع مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية، كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، فيما خص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار الدولي 1701".

وأعلنت الحكومة اللبنانية، أمس الإثنين، أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 شباط/فبراير المقبل

ويأتي ذلك، على إثر التزام إسرائيل بالموعد النهائي لسحب قواتها من الجنوب اللبناني. وبموجب الاتفاق، كان أمام القوات الإسرائيلية حتى الأحد لتنسحب من مناطق لبنانية حدودية توغلت فيها خلال الحرب.

وكان البيت الأبيض أفاد في بيان مقتضب أن "الاتفاق سيبقى ساري المفعول حتى 18 شباط/فبراير 2025".

وجاء في بيان صادر عن الحكومة اللبنانية أن نجيب ميقاتي تشاور مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن "المستجدات الحاصلة في الجنوب" و"الاتصالات التي جرت مع الجانب الأميركي".

وأضاف ميقاتي "الحكومة اللبنانية تؤكد... استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط/فبراير 2025".