إسرائيل تعلن إصابة أكثر من 15 ألف جندي منذ 7 أكتوبر 2023

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة أكثر من 15 ألف جندي منذ بدء الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت:“يقوم قسم التأهيل بوزارة الجيش بمعالجة أكثر من 15 ألف جريح من عناصر الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، منذ اندلاع الحرب”.
وما ذكرته وزارة الجيش يفوق بكثير الرقم الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي، وهو إصابة 5667 عسكرياً، منذ 7 أكتوبر 2023.
ويظهر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي أن“5667 جندياً أصيبوا منذ بداية الحرب (على غزة) في 7 أكتوبر 2023، بينهم 2570 بالمعارك البرية في القطاع”، التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.
وتشمل المعطيات الجنود الذين أصيبوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل.
ولا تشمل هذه المعطيات عناصر الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام“الشاباك”.
ولا تفسر وزارة الجيش أسباب هذا التفاوت الكبير بين الرقم الذي أعلنته وما صرح به الجيش الإسرائيلي.
وبحسب موقع الجيش، فإن 16 جندياً ما زالوا يتلقون العلاج في حالة خطيرة، و169 بحالة متوسطة، و4 طفيفة.
وطبقاً لمعطيات الجيش، فإن 841 جندياً قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينهم 405 في المعارك البرية بغزة.
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