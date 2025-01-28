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الاحتلال يقتحم تقوع جنوب شرق بيت لحم تمهيدا لهدم منزل

1/28/2025 4:13:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، تمهيدا لهدم منزل.

وأفاد رئيس بلدية تقوع محمد البدن، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت تقوع، وتمركزت في منطقة "خربة الدير"، تمهيدا لهدم منزل مأهول، يعود للمواطن حسن موسى سليمان، وهو مكون من طابقين.

وأضاف البدن، أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بشكل كامل، ومنعت المواطنين من الاقتراب منها، وطالبت أصحاب المنزل بإخلائه.

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