الاحتلال يقتحم تقوع جنوب شرق بيت لحم تمهيدا لهدم منزل

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، تمهيدا لهدم منزل.
وأفاد رئيس بلدية تقوع محمد البدن، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت تقوع، وتمركزت في منطقة "خربة الدير"، تمهيدا لهدم منزل مأهول، يعود للمواطن حسن موسى سليمان، وهو مكون من طابقين.
وأضاف البدن، أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بشكل كامل، ومنعت المواطنين من الاقتراب منها، وطالبت أصحاب المنزل بإخلائه.
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