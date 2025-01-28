شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تشارك في "هوريكا الكويت"

(MENAFN
- Bensirri PR)
الكويت، 28 يناير 2025: أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن مشاركتها في النسخة الثالثة عشر من معرض "هوريكا الكويت 2025"، المتخصص في خدمات الضيافة للمطاعم والتجهيزات الفندقية والصناعات الغذائية، وذلك من خلال قسم السلع الاستهلاكية. وقد أقيم المعرض تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، في أرض المعارض في مشرف من الفترة 14 - 16 يناير 2025.
جاءت مشاركة الشركة في المعرض انسجاماً مع استراتيجيتها التوسعية التي تسعى إلى استهداف قطاع الضيافة (هوريكا) لتلبية احتياجات الفنادق والمطاعم والمقاهي وتوفير أفضل المنتجات الغذائية والاستهلاكية لهذا القطاع الحيوي من علامات تجارية عالمية. يأتي ذلك، بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية حيث رسّخت مكانتها الريادية في قطاع السلع الاستهلاكية على مدار المائة عام الماضية، ملبيةً احتياجات السوق سواء عبر القنوات التجارية التقليدية مثل المحلات الصغيرة، أو عبر القنوات التجارية الحديثة مثل الجمعيات التعاونية، ومنصات التجارة الإلكترونية، وغيرها.
تضمنت المشاركة جناحاً مخصصاً عُرضت فيه العلامات التجارية العالمية التي تمثلها الشركة في الكويت ضمن عدة فئات، شملت فئة المنتجات غير الغذائية مثل بروكتر أند جامبل (Proctor and Gamble) منها "تايد" (Tide)، "ايريال" (Ariel)، "ديبيو" (Deepio)، "فيري" (Fairy)، "داوني" (downy)، "بامبرز" (pampers)، "أولويز" (always)، "جيليت" (Gillette)، "فينوس" (Venus)، بالإضافة إلى منتجات "كلوركس" (Clorox). أما فئة المنتجات الغذائية، فقد تضمنت علامات مثل "هيرشي" (Hershey’s)، "ليندت" (Lindt)، "ريسز" (Reese’s)، قهوة "فولجرز" (Folgers)، "أرز الأقصى" (Al-Aqsaa Rice)، "أرز بشاور" (Peshawar Rice)، و"ويرذيرز أوريجينال" (Werther’s Original). كما شملت فئة التجهيزات الخارجية علامات مثل "كولمان" (Coleman)، "كلين كانتين" (KleanKanteen)، "ميير" (Miir)، و"كامبينجاز" (Campingaz)، وغيرها.
تميز معرض "هوريكا" لهذا العام بمشاركة محلية ودولية لخبراء في قطاع الضيافة والسياحة، وقد بلغ عدد الشركات المشاركة 100 شركة وأكثر من 500 علامة تجارية عالمية، واستقطب المعرض حوالي 8 آلاف زائر من ذوي الاختصاص. كما تضمن ندوات متخصصة في مجال السياحة والاستدامة والغذاء والبيئة والضيافة، ومسابقات متنوعة مثل مسابقات الطهي، و الباريستا، والموكتيل، والتدبير المنزلي بإشراف محكمين عالميين.
يذكر أن شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية تُعدّ واحدة من الشركات التجارية في الكويت، تدير عملياتها في قطاعات متنوعة تشمل السلع الاستهلاكية، والرياضة وأسلوب الحياة، والأثاث، والمطابخ والتجهيزات المنزلية، إلى جانب دخولها مؤخراً قطاع الأغذية والمشروبات. تمثل أكثر من 200 علامة تجارية عالمية في قطاعي الجملة والتجزئة، وتشهد توسعاً مستمراً في سوق الكويتي المتنامي.
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