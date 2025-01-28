مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

(MENAFN
- Al-Bayan) أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 33ر289 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 58ر44713 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 96ر88 نقطة، أو 5ر1% ، ليصل إلى 28ر6012 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 38ر612 نقطة، أو 1ر3% ، ليصل إلى 83ر19341 نقطة.
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