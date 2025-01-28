مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

MENAFN - Al-Bayan) أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.

وأغلق مؤشر الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 33ر289 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 58ر44713 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 96ر88 نقطة، أو 5ر1% ، ليصل إلى 28ر6012 نقطة.

وفقد مؤشر المجمع لأسهم التكنولوجيا 38ر612 نقطة، أو 1ر3% ، ليصل إلى 83ر19341 نقطة.