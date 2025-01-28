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كاف يجري قرعة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025

1/28/2025 2:57:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan) أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025، وحتى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبنا، تم توزيعهم على 6 مجموعات.وقبل إجراء القرعة تم توزيع المنتخبات المشاركة بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيما تم وضع المنتخب المغربي مستضيف البطولة على رأس المجموعة الأولى.

وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخب المغرب ونظيره جزر القمر، وتضم المجموعة الأولى معهما كلاً من مالي وزامبيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، مصر، وجنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي، والثالثة تضم منتخبات، نيجيريا، وتونس، وأوغندا، وتنزانيا، والرابعة منتخبات، السنغال، والكونغو الديموقراطية، وبينين، وبتسوانا، فيما تضم الخامسة منتخبات الجزائر، وبوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية، والسودان، وتضم السادسة منتخبات، كوت ديفوار، والكاميرون، والجابون، وموزمبيق.

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