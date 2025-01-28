كاف يجري قرعة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025

(MENAFN
- Al-Bayan) أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
"كاف" قرعة النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025، وحتى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبنا، تم توزيعهم على 6 مجموعات.وقبل إجراء القرعة تم توزيع المنتخبات المشاركة بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيما تم وضع المنتخب المغربي مستضيف البطولة على رأس المجموعة الأولى.
وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخب المغرب ونظيره جزر القمر، وتضم المجموعة الأولى معهما كلاً من مالي وزامبيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، مصر، وجنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي، والثالثة تضم منتخبات، نيجيريا، وتونس، وأوغندا، وتنزانيا، والرابعة منتخبات، السنغال، والكونغو الديموقراطية، وبينين، وبتسوانا، فيما تضم الخامسة منتخبات الجزائر، وبوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية، والسودان، وتضم السادسة منتخبات، كوت ديفوار، والكاميرون، والجابون، وموزمبيق.
MENAFN28012025000110011019ID1109136848
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.